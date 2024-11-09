Московская клиника «АльтраВита» действительно предоставляет своим клиентам услугу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы миллиардера Павла Дурова. Эту информацию RTVI подтвердил гендиректор фирмы Сергей Яковенко.

«Да. Раз на сайте написано, значит, так и есть», — сказал он.

На вопрос, как клинике удалось получить биоматериал Дурова, Яковенко ответил, что это стало результатом «стечения обстоятельств».

«Просто исторически так сложилось, стечение обстоятельств и всё. Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Мы начали дружить, может быть, лет 10−12 или где-то 14 лет назад, наверное. Предложил [стать донором спермы] он сам. Примерно тогда предложил, когда мы познакомились», — сообщил собеседник RTVI.

На то, что московская клиника предлагает эксклюзивную услугу ЭКО «донорским биоматериалом Павла Дурова», обратил внимание журналист Никита Могутин. Он подчеркнул, что процедура оплодотворения проводится бесплатно, поскольку все расходы на себя взял сам миллиардер. Однако для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, надо пройти некий отбор.

«Единственный в мире банк спермы Павла Дурова — только наш криобанк обладает эксклюзивным правом на хранение и использование биоматериала Павла Дурова», — написано на сайте клиники.

Комментируя это предложение, Могутин пошутил, что именно ради сдачи спермы миллиардер «летал тайком все эти годы в Россию». «Страшно представить себе объёмы сданного им материала», — сыронизировал журналист.

Летом 2024 года Павел Дуров поделился со своими подписчиками информацией о том, что неоднократно сдавал донорскую сперму и таким образом стал отцом приблизительно сотни детей. По словам бизнесмена, первый раз он стал донором по просьбе друга, жена которого не могла забеременеть от мужа, а потом задумался над этим как над миссией, поскольку глава клиники посетовал на нехватку качественного генетического материала.

Комментируя эту новость RTVI, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что чем больше умных людей становятся донорами спермы для ЭКО, тем лучше. «Может, он хочет школу Дурова основать, университет Дурова. Там все родственники будут у него, Дуровы. Вдруг все умные получатся, создадут какой-нибудь новый Telegram», — предположил он.

Называющая себя матерью трех детей Дурова Ирина Болгар в недавнем интервью заявила, что знала о донорстве спермы миллиардера, но его публичное признание в этом ее задело.