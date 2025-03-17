Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что вернулся в Дубай из Франции, где на него заведено уголовное дело из-за претензий к модерации в мессенджере и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами. При этом бизнесмен отметил, что расследование в отношении него продолжается.
«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но приятно быть дома», — написал он.
Дуров также поблагодарил судей за то, что они позволили уехать из Франции, своих адвокатов, которым удалось этого добиться и команду Telegram, которая сумела продемонстрировать, что в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью мессенджер уже много лет не только соблюдает, но и превосходит свои юридические обязательства.
Кроме того, предприниматель выразил глубокую благодарность миллионам людей по всему миру, которые оказали ему поддержку в ходе «этого неожиданного путешествия».
«Нет ничего, что наше миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть», — заключил Дуров.
15 марта AFP со ссылкой на источник, знакомый с делом Дурова, сообщило, что власти Франции разрешили ему покинуть страну. Другой собеседник агентства рассказал, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию на «несколько недель».
Основатель Telegram находился во Франции со дня задержания 24 августа 2024 года по прилете в Париж из Баку. После 96-часового содержания под стражей Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях: отказе сотрудничать с французскими властями, соучастии в мошенничестве, отмывании денег, распространении наркотиков, детской порнографии и хакерских программ.
Дурова отпустили под залог в размере €5 млн, запретив ему покидать Францию. Бизнесмен находится под судебным надзором и обязан два раза в неделю посещать полицейский участок.
Расследование в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей. По мнению прокуроров, это «равносильно соучастию». Оценив, сколько расследований застопорилось из-за нежелания мессенджера делиться информацией, французская прокуратура решила выдать ордер на арест Дурова, рассказала представитель ведомства Майлис де Рёк.
Задержанию Дурова предшествовало расследование в отношении одного из пользователей Telegram, который вынуждал несовершеннолетних девочек отправлять ему противоправный контент и признался в изнасиловании одной девочки. Когда следователи попросили Telegram раскрыть личность подозреваемого, компания отказалась.
На первом слушании в суде Парижа Дуров заявил, что, находясь под стражей, «осознал серьезность» фактов, касающихся правонарушений, и пообещал улучшить модерацию Telegram. Мессенджер убрал функцию «Люди рядом», которую использовали боты и мошенники, отключил загрузку новых медиа в Telegraph — инструмент для ведения блогов, усилил модерацию поиска в мессенджере, а также обновил свою политику конфиденциальности.
В сентябре Дуров сообщил, что IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы». Ожидается, что дело Дурова будет передано в суд не раньше начала 2026 года.