Основатель Telegram Павел Дуров «застрял» во Франции, его дело будет передано в суд не раньше, чем через год. Об этом пишет Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлис де Рёк.

По ее словам, обсуждать какое-либо мировое соглашение пока рано. Решение выдать ордер на арест Дурова было принято после того, как в прокуратуре поняли, сколько расследований в разных отделах заблокировано из-за того, что Telegram не отвечал на запросы правоохранительных органов, рассказала де Рёк. По мнению прокуроров, молчание Дурова «было равносильно соучастию».

По данным издания Libération, которые приводит журнал, французская жандармерия насчитала 2,4 тыс. случаев с 2013 по 2024 год, когда юридические запросы, направленные в Telegram, остались без ответа.

Задержанию Дурова предшествовало расследование в отношении одного из пользователей Telegram, который вынуждал несовершеннолетних девочек отправлять ему противоправный контент и признался на платформе в изнасиловании одной девочки. Когда следователи попросили Telegram раскрыть личность подозреваемого, компания отказалась.

Де Рёк подтвердила факт запроса, отметив, что мессенджер не отвечал на запросы других полицейских управлений. По словам собеседницы издания, это «происходит каждый раз, по любому поводу, в любой стране».

«Мы здесь не для того, чтобы судить его прямо сейчас. Мы здесь, чтобы спросить: “Вы были в курсе? Вы соглашались? С чем вы соглашались?” Потому что это было не один раз. Это было тысячи раз», — сказала представитель прокуратуры.

К июлю 2024 года расследование охватило широкий круг преступлений, и к нему подключилось специализированное французское подразделение по борьбе с киберпреступностью, известное как J3, пишет Wired.

После задержания Дурова Telegram принял меры по усилению безопасности. В частности платформа убрала функцию «Люди рядом», которую использовали боты и мошенники, отключила загрузку новых медиа в Telegraph — инструмент для ведения блогов, усилила модерацию поиска в мессенджере, а также «тихо обновила» свою политику конфиденциальности.

Прежняя формулировка гласила, что Telegram может делиться данными с правоохранительными органами, если они идентифицируют пользователя как «подозреваемого в терроризме». Новая формулировка расширила это понятие, включив в него всех, кто подозревается в «преступной деятельности».

Сотрудник жандармерии, который занимается расследованием киберпреступлений, но не имеет участвует напрямую в деле Дурова, рассказал, что выполнение Telegram запросов на метаданные помогает в многочисленных расследованиях, особенно в сфере наркоторговли. Прокуратура Бельгии и южнокорейские регуляторы также заметили улучшение со стороны Telegram в плане сотрудничества, пишет Wired.

Бывший руководитель отдела внешних и правительственных связей Telegram Юлия Конли в разговоре с изданием сочла «неразумным» возлагать на Дурова ответственность за все происходящее в мессенджере.

«Я бы не сказала, что он заслужил это. <…> Основной причиной нынешней эскалации может быть нехватка человеческого капитала в Telegram в этой очень важной области модерации контента», — сообщила она.

При Конли Telegram активно сотрудничал с Европолом, соглашаясь удалять по его запросу большие наборы данных, отмечает журнал. В 2021 году Конли покинула свою должность. По словам источников Wired, с ее уходом компания стала менее активной, а ее сотрудничество с Европолом и другими органами власти ухудшилось.

Дело Дурова

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Бизнесмена продержали под стражей 96 часов, после чего предъявили ему обвинение в шести правонарушениях и взяли под судебный надзор.

Он должен два раза в неделю посещать полицейский участок и не может покидать Францию. Дуров обвиняется в отказе сотрудничать с французскими властями, соучастии в мошенничестве, отмывании денег, распространении наркотиков, детской порнографии и хакерских программ. Расследование в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей.

Libération писала, что после ареста Дурова Telegram начал сотрудничать с французскими силовиками. В сентябре основатель мессенджера сообщил, что IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы».