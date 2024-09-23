IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила Telegram, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом заявил в своем аккаунте основатель мессенджера Павел Дуров.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и получения новостей, а не для продвижения нелегальных товаров», — подчеркнул Дуров.

Бизнесмен посетовал, что нарушители условий предоставления услуг Telegram «злоупотребляли» поиском в мессенджере, продавая нелегальные товары. За последние несколько недель специальная команда модераторов при помощи искусственного интеллекта сделала поиск в Telegram «намного безопаснее», отметил Дуров. Выявленный «проблемный» контент больше недоступен, сообщил основатель платформы.

Условия предоставления услуг и политика конфиденциальности Telegram обновлены для пользователей по всему миру. Дуров призвал сообщать в специальный бот @SearchReport при обнаружении «чего-то небезопасного или незаконного» в поиске.

Павел Дуров сообщал весной в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Telegram игнорировал запросы от правительств, которые считал нарушением свободы слова и вмешательством в частную жизнь. Он также говорил, что старается не посещать страны, которые являются «крупными геополитическими игроками», поскольку их власти проявляют повышенное внимание к Telegram.

В конце августа Павла Дурова задержали в Париже по прилете в аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Бизнесмена продержали под стражей 96 часов, после чего предъявили ему обвинение в шести правонарушениях и взяли под судебный надзор. Он должен два раза в неделю посещать полицейский участок и не может покидать Францию. Дуров обвиняется в отказе сотрудничать с французскими властями, соучастии в мошенничестве, отмывании денег, распространении наркотиков, детской порнографии и хакерских программ.

Расследование в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей, объяснила в начале сентября прокурор Парижа Лор Беко. Сам Дуров назвал «ошибочным подходом» обвинения в свой адрес из-за нарушений, совершенных пользователями Telegram. Основатель мессенджера сотрудничает с французскими судебными органами после ареста и соблюдает установленные судом условия, сообщила Беко.

Газета Libération утверждает, что Telegram после ареста Дурова начал сотрудничать с французскими силовиками. В частности, по данным издания, Telegram ответил на запросы Службы защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции в рамках расследования преступлений против детей и предоставил материалы, которые помогут идентифицировать подозреваемых.