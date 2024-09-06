Основатель Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание и уголовное преследование во Франции. В своем телеграм-канале он рассказал, что после прибытия в Париж его допрашивали в полиции на протяжении четырех дней.

«Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram», — рассказал Дуров.

Он поблагодарил тех, кто выражал ему поддержку после задержания.

«Я надеюсь, что события августа приведут к тому, что Telegram — и вся индустрия социальных сетей в целом — станут безопаснее и сильнее. <…> Спасибо за вашу любовь и мемы», — написал основатель мессенджера.

«Ошибочный подход»

Претензии властей Франции предприниматель назвал «неожиданными по нескольким причинам», заверив, что Telegram cоблюдает законы.

Дуров указал, что у властей Франции было «множество способов» связаться с ним для запроса о взаимодействии.

«Как гражданин Франции, я часто бывал в консульстве Франции в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им установить горячую линию с Telegram для борьбы с террористической угрозой во Франции», — рассказал основатель мессенджера.

По словам Дурова, у мессенджера есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает и отвечает на запросы от стран ЕС.

«Его [представителя] адрес электронной почты был публично доступен для всех в ЕС, кто гуглил “адрес Telegram для правоохранительных органов в ЕС”», — отметил бизнесмен.

Выдвижение в адрес гендиректора платформы обвинений, связанных с преступлениями, совершенными на ней третьими лицами, Дуров назвал «ошибочным подходом». Он назвал подобное преследование примером использования законов «эпохи до появления смартфонов».

«Если та или иная страна недовольна интернет-сервисом, установившаяся практика заключается в том, чтобы начать судебное разбирательство против самого сервиса. <…> Создание технологий уже само по себе достаточно сложная задача. Ни один новатор не захочет разрабатывать новые инструменты, если знает, что его могут лично привлечь к ответственности за возможное злоупотребление этими инструментами», — пояснил основатель Telegram.

Диалог с властями

Дуров порассуждал о поиске баланса между конфиденциальностью и безопасностью. Найти его, по словам предпринимателя, «непросто». Он отметил, что для этого, в частности, нужно согласовывать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а также учитывать технологические ограничения. При этом представители Telegram «всегда были открыты к диалогу», заверил Дуров.

«Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были последовательными по всему миру, и в то же время избежать их злоупотребления в странах со слабыми правовыми системами. Мы привержены взаимодействию с регуляторами для поиска правильного баланса. Да, мы остаемся верны нашим принципам: наш опыт формируется нашей миссией защищать пользователей в авторитарных режимах», — написал предприниматель.

В своем посте Дуров упомянул о случаях, когда Telegram не готов согласиться с позицией властей «по поводу правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью». Он напомнил, что с подобными ситуациями компания сталкивалась в России и Иране, в результате чего мессенджер блокировался в этих странах.

«В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз <…> Мы готовы покинуть рынки, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Мы движимы намерением делать добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются.», — заверил Дуров.

«Личная цель»

Дуров признал, что озвученные им подходы «не означает, что Telegram идеален». По его мнению, путаница в вопросе о том, куда властям следует направлять запросы, — «это то, что нам следует улучшить».

В то же время Дуров назвал «абсолютно неправдивыми» утверждения «некоторых СМИ» о том, что Telegram — это «какой-то анархический рай».

«Мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов каждый день. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с НПО для более быстрого обработки срочных запросов на модерацию. Тем не менее мы слышим голоса, говорящие, что этого недостаточно», — сообщил предприниматель.

Говоря о деятельности злоумышленников в Telegram, Дуров выразил мнение, что в последнее время мессенджер столкнулся с проблемами, которые «облегчили злоупотребления» со стороны преступников. Он связал эти процессы с резким ростом числа пользователей платформы до 950 млн.

Дуров подчеркнул, что поставил перед собой «личную цель» значительно улучшить ситуацию в этом отношении.

«Мы уже начали этот процесс внутри компании, и скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе», — написал он.