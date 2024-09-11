Основатель Telegram Павел Дуров соблюдает условия, установленные судом после его ареста, и сотрудничает с французскими судебными органами. Об этом рассказала прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

На вопрос о том, соблюдает ли Дуров условия судебного контроля и отмечается ли дважды в неделю в комиссариате полиции, прокурор ответила утвердительно. «Это полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами в настоящее время», — пояснила Беко (цитата по ТАСС).

Она добавила, что расследование непосредственно в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей. Также, по словам прокурора, такое решение было мотивировано желанием показать, что «в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность». Для этого во Франции есть закон, позволяющий привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций, подчеркнула Беко.

В то же время на вопрос о том, готовы ли французские следователи в таком случае задержать владельца соцсети X Илона Маска, прокурор не ответила.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. 28 августа прокуратура Парижа предъявила ему обвинения по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с французскими властями, а также соучастия в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества и др.

После этого предпринимателя освободили из-под стражи: его обязали внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию. Paris Match утверждал, что срок этого запрета составляет полгода. По информации издания, залог в размере €5 млн Дуров должен будет выплатить по частям (сначала —€1 млн, затем — €500 тыс. ежемесячно в течение восьми месяцев).

5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он назвал «неожиданными» претензии французских властей и отметил, что у них есть множество способов связаться с ним для запроса о взаимодействии. В том числе у мессенджера есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает и отвечает на запросы от стран ЕС.

Выдвижение в адрес гендиректора платформы обвинений, связанных с преступлениями, совершенными на ней третьими лицами, Дуров назвал «ошибочным подходом». Кроме того, предприниматель заверил, что Telegram cоблюдает законы.

При этом, говоря о деятельности злоумышленников в Telegram, Дуров признался, что в последнее время мессенджер столкнулся с проблемами, которые «облегчили злоупотребления» со стороны преступников. Он связал эти процессы с резким ростом числа пользователей платформы до 950 млн.

Основатель платформы отметил, что поставил перед собой «личную цель» значительно улучшить ситуацию в этом отношении.