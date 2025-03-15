Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили покинуть Францию, где ему предъявлены обвинения в нескольких правонарушениях, связанных с содействием организованной преступности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с делом.

По его словам, Дуров покинул Францию утром 15 марта с разрешения властей. Другой источник агентства сообщил, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию ​​на «несколько недель». По данным французского канала CGTN, Дуров отправился в Дубай.

Основатель Telegram находился во Франции со дня задержания 24 августа 2024 года по прилете в Париж из Баку. После 96-часового содержания под стражей Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях: отказе сотрудничать с французскими властями, соучастии в мошенничестве, отмывании денег, распространении наркотиков, детской порнографии и хакерских программ.

Дурова отпустили под залог в размере €5 млн, запретив ему покидать Францию. Бизнесмен находится под судебным надзором и обязан два раза в неделю посещать полицейский участок.

Расследование в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей. По мнению прокуроров, это «равносильно соучастию». Оценив, сколько расследований застопорилось из-за нежелания мессенджера делиться информацией, французская прокуратура решила выдать ордер на арест Дурова, рассказала представитель ведомства Майлис де Рёк.

Задержанию Дурова предшествовало расследование в отношении одного из пользователей Telegram, который вынуждал несовершеннолетних девочек отправлять ему противоправный контент и признался в изнасиловании одной девочки. Когда следователи попросили Telegram раскрыть личность подозреваемого, компания отказалась.

На первом слушании в суде Парижа Дуров заявил, что, находясь под стражей, «осознал серьезность» фактов, касающихся правонарушений, и пообещал улучшить модерацию Telegram. Мессенджер убрал функцию «Люди рядом», которую использовали боты и мошенники, отключил загрузку новых медиа в Telegraph — инструмент для ведения блогов, усилил модерацию поиска в мессенджере, а также обновил свою политику конфиденциальности.

В сентябре Дуров сообщил, что IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы». Ожидается, что дело Дурова будет передано в суд не раньше начала 2026 года.