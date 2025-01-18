Основатель Telegram Павел Дуров пообещал французским судьям улучшить модерацию мессенджера. Об этом бизнесмен заявил на первом слушании по существу, которое проходило в Париже 6 декабря 2024 года, сообщает France Info со ссылкой на источники. По данным телеканала, заседание длилось около 10 часов.

В суде Дуров заявил, что Telegram «создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников». По его словам, мессенджер ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей пользователей по всему миру за нарушение законов. Бизнесмен также отметил, что Telegram — не единственная соцсеть, которая сталкивается с подобными проблемами.

За последние полгода Telegram передал властям разных стран данные о 10 тыс. пользователях, отметил Дуров. Однако, несмотря на слова предпринимателя об удалении учетных записей, преступники якобы чаще стали пользоваться мессенджером, заявили судьи.

Основатель мессенджера заявил, что Telegram очень серьезно относится к материалам, касающимся преступлениям против детей и удаляет их «в тот же день». Дуров также отметил, что платформа сотрудничает с несколькими ассоциациями по борьбе с эксплуатацией детей. По данным France Info, Дуров заявил, что именно во время содержания под стражей он «осознал серьезность» фактов, касающихся правонарушений.

В суде отметили, что во Франции в 2023 году было возбуждено 808 дел, связанных с преступлениями с использованием Telegram, а за первые пять месяцев 2024 года число таких дел достигло 535. Всего французские правоохранители в период с 2017 по 2024 год зарегистрировали около 2 тыс. случаев таких правонарушений.

Задержание Дурова в Париже

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Бизнесмена продержали под стражей 96 часов, после чего предъявили ему обвинение в шести правонарушениях и взяли под судебный надзор.

Позже предпринимателя отпустили под судебный надзор с требованием внести залог в размере €5 млн. Его также обязали отмечаться в полицейском участке, покидать Францию Дурову запрещено.

Расследование в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отвечал на запросы французских следователей, объяснила прокурор Парижа Лор Беко. Сам Дуров назвал «ошибочным подходом» обвинения в свой адрес из-за нарушений, совершенных третьими лицами.

Financial Times писала, что арест и расследование в отношение Дурова не привели к значительным изменениям в работе Telegram. Напротив, стоимость его цифровых активов увеличилась.