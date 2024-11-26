Арест Павла Дурова и расследование в отношении Telegram во Франции не привели к значительным изменениям в работе приложения. Напротив, стоимость его цифровых активов увеличилась, сообщает Financial Times (FT).

В распоряжении редакции оказалась неаудированная финансовая отчетность компании, из которой следует, что в первой половине 2024 года рост составил более чем в три раза, увеличившись с примерно $400 млн в конце 2023 года до $1,3 млрд на конец июня.

Доходы компании за первые шесть месяцев текущего года достигли $525 млн, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы $225 млн были получены в результате сделки с неназванным партнером, в рамках которой Telegram получил вознаграждение за то, что Toncoin стал эксклюзивным способом оплаты рекламы для бизнеса в приложении.

С 1 октября соглашение было аннулировано. За первые шесть месяцев 2024 года компания получила доход от продажи цифровых активов в размере $353 млн. Из этой суммы $348 млн были получены от продажи Toncoin.

Один из источников FT заявил, что Telegram воспользовался ситуацией на рынке, чтобы продать свою криптовалюту по выгодной цене. Собеседник охарактеризовал это решение как стратегическое, поскольку монетизация мессенджера основана на продаже рекламных услуг и подписки Premium.

Задержание Дурова в Париже

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Предпринимателя сопровождали его девушка Юлия Вавилова и телохранитель.

Прокуратура Парижа 28 августа предъявила Дурову обвинения по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с французскими властями, а также соучастия в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и др.

Предпринимателя отпустили под судебный надзор с требованием внести залог в размере €5 млн. Дуров также обязан отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.

В начале октября Дуров и Вавилова сообщили, что девушка была беременна от бизнесмена, однако после его задержания в Париже она потеряла ребенка. Причиной этому стали на фоне стресса и травли в интернете, с которыми столкнулась Вавилова.