Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его девушка Юлия Вавилова потеряла ребенка после его задержания в Париже. Сама Вавилова рассказала, что это произошло на фоне стресса и травли в интернете, с которыми она столкнулась.

По словам Вавиловой, блогеры в связи с задержанием Дурова стали выдвигать обвинения против нее, «распространяя теории заговора». «Стресс был неописуемым. Началась паническая атака», — написала она.

«Все произошло одновременно: арест Павла, ложь и ненависть в мой адрес. У меня не было доступа к социальным сетям, телефону, ничему. Я не могла ответить и была вынуждена просто мириться со всем этим», — отметила Вавилова.

Она вспомнила, как в парижском кафе прошла тест, который показал, что она беременна. После того, как полиция попросила ее прийти на допрос, врач рекомендовал ей этого не делать, поскольку стресс опасен на ранних сроках беременности. Однако спустя четыре недели Вавилова согласилась пойти в полицию, где ее допрашивали 3-4 часа.

По словам девушки, сентябрь стал «месяцем принятия, сосредоточения на физическом и психическом здоровье, поддержки друг друга, наблюдения за всеми волшебными изменениями в своем новом теле».

«Я действительно наслаждалась волшебным Парижем, пока была беременна. Через несколько недель мне удалось восстановить доступ к своим социальным сетям. А потом еще один поворот. 04.10.24. Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется», — поделилась девушка Дурова.

Она добавила, что к тому моменту шла уже десятая неделя беременности. «Нам удалось справиться со стольким сразу. Но для малыша это было слишком», — пишет Вавилова.

Дуров рассказал, что новость о беременности Вавиловой ему рассказал адвокат 27 сентября, когда он еще был в полицейском участке в Париже. Выйдя на свободу вечером следующего дня, он узнал, что Вавилова за это время пережила «безумное давление».

«Какой-то блогер пустил слух, что она “агент Моссада”. Другим пришла в голову абсурдная идея, что именно из-за ее постов (а не информации о моем чартерном рейсе) полиция встретила меня в аэропорту», — написал Дуров.

Он отметил, что Вавилова не могла зайти в свои соцсети, поскольку полиция забрала ее устройства. В результате молчание девушки «вызвало еще больше слухов», «кибербуллинг против нее продолжал набирать обороты», добавил основатель Telegram.

По его словам, два дня назад — 4 октября — Вавилова была у врача, который наблюдал за ее беременностью, и отправила ему три плачущих смайлика. «Я сразу же понял, что не так», — добавил он.