Два нефтяных танкера в ночь на 30 июля подверглись атаке БПЛА в Черном море у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, сообщила компания. На одном из судов — Nissos Sifnos — возник пожар, погрузка нефти была остановлена.

По данным консорциума, Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов в 01:48 мск находился под погрузкой на выносном причальном устройстве ВПУ-3. После удара в районе манифольдов для приема нефти на грузовой палубе начался пожар. Его потушили экипаж судна и три вспомогательных судна КТК.

Пострадавших, по информации компании, нет, разлива нефти не допущено. Судно сохранило плавучесть, сейчас оценивается характер повреждений. Объекты нефтепровода работают в штатном режиме.

Второй танкер Marathi под флагом острова Мэн был атакован в 6 морских милях (чуть более 11 км) от морского терминала КТК, куда он следовал для погрузки. Деталей о последствиях удара в релизе не приводится.

«Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в т.ч. через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В КТК заявили, что удар по району погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти. В компании также отметили, что атаки создают риски для глобальной энергетической безопасности и наносят ущерб интересам Казахстана, западных акционеров КТК, а также отправителям грузов, среди которых Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, Shell и другие.

Новый инцидент произошел через два дня после того, как Казахстан возобновил отгрузку нефти через КТК, приостановленную из-за ударов БПЛА по нескольким танкерам на морском терминале в Новороссийске.

29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил ситуацию вокруг КТК по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Ранее внешнеполитическое ведомство республики назвало атаки на нефтяные суда «недопустимым посягательством на экономические интересы Республики Казахстан» и призвало партнеров осудить такие действия.