У Великобритании нет «ни планов, ни намерений, ни интереса» вступать в войну с Россией. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси.

«У нас нет ни планов, ни намерений, ни интереса вступать в войну с Россией. То, что мы наблюдаем в плане увеличения оборонных расходов и страхов, которые проявляются по всей Европе, — это отражение того, что мы расцениваем как агрессивные, враждебные действия России в Украине (согласно официальной позиции России, на Украине проводится спецоперация. — Прим.RTVI) и по всей Европе», — заявил Найджел Кейси, отвечая на вопрос RTVI о том, готовится ли Британия воевать с Россией и что означали слова главкома британских ВМС.

В конце апреля главком британских ВМС Гвин Дженкинс объявил, что Соединенное Королевство и его союзники создадут новое партнерство «северных военно-морских сил». Военно-морская группировка будет сформирована на базе сил Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), включающего 10 европейских стран — Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Швецию.

По его словам, объединённые «северные ВМС» будут «способны немедленно вступить в бой при необходимости — с реальным потенциалом, реальными военными планами и реальной интеграцией».

«Одна из задач дипломатов — таких, как мы, работающих здесь, в Москве, — именно в том и состоит, чтобы не допустить этого. Лично я не думаю, что Россия также хочет войны с Великобританией. Но мы должны исходить из действий, а не слов. И, к сожалению, в последние несколько лет эти действия выглядят весьма угрожающе», — ответил Найджел Кейси на вопрос о том, допускают ли британцы реальную возможность прямого военного столкновения с Россией.

По словам посла, идея столкновения между НАТО и Россией ему представляется «немыслимой».

«Для меня это немыслимо — надеюсь, что так и есть. <…> В НАТО входят три ядерные державы — Франция, Великобритания и Соединённые Штаты, — и поэтому сама идея войны между НАТО и еще одной ядерной державой должна быть немыслимой. Для нас она немыслима, и я надеюсь, что здесь, в Москве, это воспринимают так же», — заключил посол Великобритании.

Ранее в интервью RTVI посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф рассказал, что в ФРГ не исключают сценарий, при котором немцам придется использовать гражданские бункеры для защиты от предполагаемого вторжения России.

В 2025 году министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Комментируя это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности и наших законных интересов».