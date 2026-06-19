Президент Финляндии Александр Стубб не видит признаков того, что Россия якобы готовит нападение на одну из стран НАТО и в ближайшем будущем попытается проверить сплоченность альянса. Такое мнение он выразил в интервью шведскоязычной финской газетой Hufvudstadsbladet.

«Как президент, верховный главнокомандующий и финн, я не вижу никаких доказательств того, что это происходит», — сказал Стубб.

Так он прокомментировал заявления командующего вооруженными силами Швеции Михаэля Классона о якобы желании России в ближайшем будущем испытать статью 5 НАТО и «проверить альянс на прочность».

По слова Стубба, цель Москвы якобы заключается в том, чтобы «привести Европу и европейские страны в дисбаланс». В то же время он подчеркнул, что «стабильная и безопасная Россия крайне важна для Финляндии».

Как считает финский лидер, российско-украинский конфликт продлится по меньшей мере еще три-четыре месяца.

До этого Стубб выразил мнение, что Россия не планирует после завершения СВО начинать боевые действия против стран Балтии. По его словам, Москва всегда будет испытывать государства НАТО на прочность, но до военных операций дело не дойдет.

В начале июня президент РФ Владимир Путин назвал утверждения о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? <…> Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на территорию НАТО, должен задаться вопросом: „Зачем? Нам зачем это нужно?“», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст разрушительный ответ, если какая-либо из стран НАТО атакует российский регион.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным», — сказала она в ходе брифинга 18 июня.

Так Захарова ответила на просьбу прокомментировать заявления командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о том, что в случае вооруженного конфликта с РФ НАТО может нанести удар по одному из российских регионов. Она назвала подобные высказывания «безответственным и чудовищным», являющимися «очередным свидетельством агрессивной природы альянса». По словам дипломата, «средства потенциала и прочие линии обороны им не помогут».

Нойманн ранее заявил, что НАТО может нанести «сокрушительные удары» по России, если та атакует союзника по альянсу. Среди возможных целей он назвал Калининградскую область, Кольский полуостров, Санкт-Петербург и акваторию Черного моря, где базируется Черноморский флот.

Ранее командующий сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Россия может атаковать одну из стран НАТО к 2029 году или в более ранние сроки.