Генсек НАТО Марк Рютте призвал президента России Владимира Путина «не играть» с альянсом, который «вы не сможете победить». Такое заявление он сделал во время подхода к прессе перед началом второго и последнего дня работы саммита НАТО в Анкаре.

На вопрос о том, какое послание он направил бы Путину, Рютте выступил с предостережением:

«Мое послание в том, что этот альянс одного миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде и Соединенных Штатах, будет защищать каждый дюйм своей территории, что вы не сможете победить НАТО».

Генсек подчеркнул, что трансатлантический блок является «оборонительным» и «никогда ни на кого не нападет». Но это не означает его слабость, дал понять Рютте.

«Мы будем защищать только наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию. Так что не связывайтесь с нами, не играйте с нами», — заявил он.

В свою очередь корреспондент Русской службы Би-би-си напомнила, что по итогам саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году Россию назвали «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников», а на саммите альянса в Гааге в 2025 году упомянули только о «долгосрочной угрозе». Журналистка спросила Рютте, ожидается ли дальнейшее смягчение формулировок по итогам нынешнего саммита.

«Я снова ожидаю, что сегодня мы коллективно признаем, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для территории НАТО», — ответил он.

Рютте добавил, что следует дождаться выхода новой декларации. В то же время он подчеркнул, что имеет «четкие ожидания» сохранения именно такой формулировки.

В первый день саммита 7 июля Рютте назвал Россию, Китай и Северную Корею странами, которые наращивают свой военный потенциал и «все чаще сотрудничают», чем вызывают беспокойство у НАТО.

«У нас нет роскоши времени. Нам нужны возможности сейчас, чтобы оставаться в боевой готовности. <…> Потому что, уверяю вас, они [РФ, КНР и КНДР] действуют не в наших интересах», — указал генсек НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле отслеживают новости из Анкары с учетом заявлений «конфронтационного характера», которые поступали в контексте подготовки к саммиту.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО говорит о стремлении «накачивать» Киев оружием «до последнего». По его словам, в Европе считают, что это необходимо для того, «чтобы Украина делала за европейцев их европейскую работу по истощению России».