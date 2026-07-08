Страны НАТО приняли итоговую декларацию саммита альянса в Анкаре. Текст документа опубликован на сайте пресс-службы военного блока.

Декларация состоит из шести пунктов. В документе среди прочего утверждается, что Россия представляет «долгосрочную угрозу» евроатлантическому сообществу.

«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», — говорится в тексте.

Лидеры альянса подчеркнули приверженность коллективной обороне в рамках пятой статьи Устава НАТО, а также подходу к «сдерживанию и обороне на 360 градусов». «Нападение на одного — это нападение на всех», — указывается в документе.

Кроме того, страны НАТО обязуются выделить Украине в 2026 году €70 млрд на военную технику, помощь и обучение, а также поддерживать страну «по крайней мере на эквивалентном уровне» в 2027-м.

В декларации отмечается, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности». Оказываемая Киеву помощь должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе».

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