В Анкаре завершился саммит НАТО, во время которого участники альянса согласились выделить €70 млрд Украине, договорились укреплять собственную оборону и заключили множество контрактов. Однако в центре внимания оказался президент США Дональд Трамп, который объявил о возобновлении войны с Ираном, отметился новой волной критики в адрес НАТО, но решил пока не выводить Соединенные Штаты из альянса. Подробнее о том, что пишут мировые СМИ о саммите, — в подборке RTVI.

Двухдневная встреча лидеров НАТО в Анкаре, Турция стала своего рода противостоянием двух саммитов. В первом случае шла критика от президента Трампа, который доминировал в новостном цикле. Он постоянно высказывал жалобы, претензии и оскорбления в адрес своих коллег по НАТО, демонстрируя непредсказуемые перепады настроения, а также приняв во время встречи решение о нанесении новых авиаударов по Ирану.

Однако второй саммит был посвящен самому альянсу, поскольку он стремился продемонстрировать свою приверженность увеличению военных расходов, расширению трансатлантического промышленного сотрудничества и продолжению поддержки Украины в ***** [военном конфликте] с Россией.

Ирония заключается в том, что пока Трамп зациклен на том, что он называет недостатками альянса, НАТО в своей более тихой манере усердно работает над трансформацией — именно так, как того требует сам президент.

Politico:

Заявление президента Дональда Трампа на саммите НАТО о возобновлении войны США с Ираном не вызвало обычного изумления союзников или недоумения у официальных лиц.

В конечном счете это лишь укрепило растущее стремление Европы к самостоятельности. Полдюжины европейских чиновников заявили, что окончание режима прекращения огня лишь укрепило их решимость меньше зависеть от США в военном отношении и действовать самостоятельно.

Европейцы пытались определить, как их страны смогут пережить продолжающиеся экономические потрясения, вызванные конфликтом, и стоит ли верить на слово президенту США. Но многие считали, что возобновление войны, в которой Европа отказалась участвовать, лишь подчеркивает растущий трансатлантический раскол — даже с учетом зависимости НАТО от американского ядерного оружия. <…>

Единогласная декларация саммита включала более жесткие формулировки в отношении России и более сильную поддержку Украины. Союзники подписали соглашения на миллиарды долларов, некоторые из которых стали крупнейшими. Канада объявила о планах закупки подводных лодок у Германии, что стало серьезным изменением по сравнению с десятилетиями закупок со стороны США.

Непредсказуемый и временами раздражительный Дональд Трамп заявил, что почувствовал «огромную любовь» со стороны западных лидеров на саммите НАТО. Это произошло всего через несколько часов после того, как он раскритиковал их за расходы на оборону и за отказ помочь США в нападении на Иран.

В последние часы двухдневной встречи в Анкаре, Турция, президент США демонстрировал противоречивые заявления, начав с того, что публично назвал иранское руководство «отбросами» и возобновил требование о контроле над Гренландией.

Затем, на закрытой встрече 32 лидеров НАТО он смягчил тон, не упомянув Гренландию или другие ранее высказанные критические замечания. Вместо этого он заявил союзникам: «Мы хотим остаться с вами».

Ранее европейские лидеры были обеспокоены тем, что Трамп был в плохом настроении после ужина вечером 7 июля в президентской резиденции в Анкаре, и договорились не упоминать о поражении сборной США от Бельгии со счетом 4:1 на чемпионате мира.

Как и ожидалось, главными темами на саммите стали оборонные бюджеты НАТО и поддержка Украины: альянс пообещал выделить Киеву €70 млрд в качестве помощи и продолжить наращивать расходы на оборону.

Трамп назвал саммит «очень успешным» и отметил «огромное единство», а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимавший саммит, охарактеризовал встречи «историческими».

Однако конференция также была омрачена неожиданными разногласиями — в частности, заявлением Трампа о том, что меморандум о взаимопонимании Вашингтона с Тегераном «закончен», и утверждением, что США должны контролировать Гренландию.