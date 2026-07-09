Саммит НАТО в Анкаре завершился подтверждением коллективной обороны, наращивания военных расходов и поддержки Украины, но был омрачен заявлениями президента США Дональда Трампа о расторжении меморандума с Ираном и критикой союзников. Al Jazeera выделяет пять ключевых итогов встречи.

1. Рекордные расходы на оборону

Под давлением Трампа страны НАТО обязались повысить оборонные расходы. В 2025 году европейские союзники и Канада увеличили инвестиции в основные оборонные нужды более чем на $139 млрд. В Анкаре объявлено о новых закупках на сумму более $50 млрд, а также о намерении расширить коллективные производственные мощности и ускорить инновации.

В итоговой декларации также говорится о необходимости устранить торговые барьеры в сфере обороны между союзниками и использовать партнерские связи НАТО для максимального углубления оборонно-промышленного сотрудничества. Несмотря на это, только пять из 32 членов альянса достигнут целевого показателя в 3,5% ВВП на оборону в 2026 году.

«Что это дает, так это по-настоящему преобразованный НАТО. Если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, европейские союзники станут гораздо более способными вместе с США работать в НАТО для обеспечения безопасности миллиарда человек», — сказал генсек альянса Марк Рютте.

В декларации провозглашается строительство «более сильной Европы в более сильном НАТО» и модернизация альянса. Сдерживание и оборона основываются на сочетании ядерных, обычных и противоракетных возможностей, дополненных космическими и кибернетическими активами.

Союзники будут инвестировать в глубокие прецизионные удары, интегрированную ПВО и ПРО, беспилотные системы и передовые технологии, а также разрабатывать «совместимое трансатлантическое боевое облако» и внедряют мощные модели ИИ.

2. Поддержка Украины

Альянс подтвердил «непоколебимую поддержку» Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. В декларации отмечается, что европейские союзники и Канада теперь финансируют большую часть помощи, и подчеркивается, что эта поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе.

На 2026 год НАТО обещает Украине €70 млрд на военное оборудование и обучение, а также обязуется сохранить эквивалентные уровни в 2027 году. Альянс также приветствует решение Евросоюза о предоставлении многолетнего финансирования Украине через кредит.

Президент Владимир Зеленский провел на полях саммита серию встреч. На одной из них Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство систем Patriot.

«Мы покажем им, как это делать, — сказал Трамп. — Я думаю, они смогут производить их довольно быстро».

Зеленский поблагодарил Трампа и отметил, что они обсудили идеи, которые могут укрепить позиции Украины. Он также сообщил, что подписал двусторонние соглашения по дронам с несколькими странами.

Юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что производство ракет Patriot на Украине не сможет изменить ситуацию на поле боя. В эфире RTVI он отметил, что от передачи лицензии до самого производства ракет — «длинная дистанция как по времени, так и с точки зрения промышленных аспектов».

«Это все-таки современные и закрытые технологии, навыков работы с которыми у украинских военных и специалистов пока не было. То есть очевидно, что потребуется время — я не могу предсказать, сколько (несколько месяцев или, может быть, даже год), — пока наладится производство ракет Patriot», — сказал Топорнин.

Эксперт отметил, что Patriot — прежде всего оборонительная система, а для изменения хода боевых действий Украине нужны наступательные вооружения: крылатые и баллистические ракеты в достаточном количестве.

3. Разрыв меморандума с Ираном

Утром 8 июля Трамп сообщил журналистам, что соглашение с Тегераном больше не действует, потому что Ираном правят «больные, жестокие, злобные люди».

«Если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили, — сказал президент США. — Что касается меня, то это кончено».

Однако позже он отметил, что не ожидает возобновления полномасштабной войны, добавив, что США «не ищут долгосрочного» конфликта.

Рютте назвал удары США по Ирану «абсолютно необходимыми» в ответ на атаки в Ормузском проливе. Итоговая декларация НАТО призвала Иран уважать свободу судоходства и не приобретать ядерное оружие.

4. Гренландский вопрос

Трамп вновь поднял вопрос о Гренландии.

«Гренландия очень важна для США, но не важна для Дании. Когда Дания была захвачена нацистами менее чем за один день — Гитлер разгромил их за один день, — они попросили нас позаботиться о Гренландии. Фактически мы взяли Гренландию, а затем по глупости вернули ее», — заявил он.

Рютте признал правоту Трампа в том, что Китай и Россия усиливают влияние в Арктике, и альянс должен сплотиться и работать сообща, чтобы этого не допустить.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен неоднократно подтверждала, что Гренландия не продается.

«Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию», — заявила она.

Коллективная позиция ЕС сводится к тому, что решения о будущем острова должны приниматься в Гренландии и Дании.

5. Трамп против союзников

Трамп использовал большую часть выступлений для критики союзников, которые не помогали США в войне против Ирана.

«Я очень разочарован в НАТО. Члены альянса не захотели помогать нам с главным государством-спонсором терроризма, которым является Иран. Испания — безнадежное дело. Мы не хотим больше вести никаких торговых дел с Испанией», — сказал он, поручив министру финансов США Скотту Бессенту «прекратить это».

Он также раскритиковал Великобританию за «странный» подход к иранскому конфликту, несмотря на то, что Лондон разрешил Пентагону использовать свои базы.

«Это не в духе Уинстона Черчилля», — заявил Трамп.

При этом он назвал саммит «очень успешным», отметив «огромное единство», а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал встречи как «исторические».

Политолог Алекс Юсупов, комментируя отношения Трампа и НАТО, вспомнил формулировку американского дипломата Генри Киссинджера о том, что «внешняя политика — это баланс между интересами и ценностями».

«Трамп модифицировал эту доктрину, и теперь приходится балансировать между интересами, ценностями и эго президента США. И европейские лидеры поняли, что существенная часть их дипломатических усилий — это подстраивание под его капризы», — заявил эксперт в эфире RTVI.

По его словам, многие европейские лидеры надеются, что со следующим американским президентом будет взаимодействовать проще, однако это не значит, что изменится общеамериканская стратегия.

«Она заключается в том, что США к середине века хотят быть готовыми к вооруженному конфликту с двумя странами-противниками — с Китаем и Россией одновременно», — пояснил Алекс Юсупов.

По мнению Юсупова, в целом саммит был скорее «отчетный» — общий курс на выполнение новых финансовых целей НАТО (увеличение оборонных расходов до 5% своего ВВП к 2035 году) выполняется.