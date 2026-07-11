Полиция Великобритании расследует убийство бывшего члена парламента и представительницы правопопулистской партии Reform UK Энн Уиддикомб. 78-летнюю женщину обнаружили мертвой с «серьезными травмами» в ее доме утром 9 июля, говорится в сообщении полиции графств Девон и Корнуолл.

Полицейских в дом политика вызвала служба скорой помощи. Кто обнаружил тело Уиддикомб, не сообщается.

В полиции заявили, что расследование находится на начальной стадии, но продвигается быстрыми темпами, а подозреваемым считается «белый мужчина».

10 июля в городе Ньютон-Эббот задержали 26-летнего британца, однако позже стало известно, что его отпустили и он больше не фигурирует в расследовании.

Замначальника полиции Девона и Корнуолла заявил на пресс-конференции, что оснований считать убийство Уиддикомб политически мотивированным нет. Случившееся также не рассматривается как теракт, хотя полиция Девона и Корнуолла консультировалась с контртеррористическим подразделением, передает Sky News.

Дом Уиддикомб оцеплен, движение транспорта в районе места происшествия перекрыто. Полицейские проводят поквартирные обходы и изучают записи с камер видеонаблюдения, а также просят местных жителей делиться любой информацией об инциденте.

Утром 8 июля Уиддикомб в последний раз появилась на телевидении. В тот же день она на должна была принять участие в программе на канале Channel 5, однако, по словам ведущего Дэна Уокера, перестала выходить на связь.

После этого съемочная группа связалась с агентом Уиддикомб и попросила узнать, что случилось. Эта информация передана полиции, сообщил Уокер в соцести Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал шокирующей новость об убийстве Уиддикомб. Он отозвался о погибшей как о выдающемся политике, добавив, что ее гибель стала «колоссальной потерей». Стармер призвал как можно скорее арестовать подозреваемого, выразив мнение, что он «явно опасен».

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж назвал Уиддикомб «самой известной женщиной-политиком в Великобритании со времен Маргарет Тэтчер», без которой вся страна стала «намного беднее».

Соболезнования в связи с гибелью Уиддикомб также выразили бывшие премьер-министры Борис Джонсон и Риши Сунак.

Политика и танцы: чем известна Энн Уиддикомб

Энн Уиддикомб с 1987 по 2010 год была депутатом палаты общин от Консервативной партии. Политик выступала против против абортов и расширения прав ЛГБТ*, скептически относилась к вопросу изменения климата и поддерживала возвращение смертной казни, отмечают Sky News и Guardian.

В 1990-х годах Уиддикомб занимала посты министра по вопросам занятости и министра по делам тюрем. Тогда же она приняла католицизм, в том числе из-за несогласия с рукоположением женщин в священники в англиканской церкви.

В 2016 году Уиддикомб, будучи евроскептиком, поддержала выход Великобритании из ЕС. Она вернулась в политику в 2019 году, став членом Европарламента от партии Brexit наряду с Найджелом Фараджем. В 2023 году Уиддикомб присоединилась к партии Фараджа Reform UK и стала ее представителем по вопросам иммиграции и правосудия.

Вне политики Уиддикомб была известна благодаря участию в телевизионных шоу — танцевальном Strictly Come Dancing, где продержалась девять недель за счет поддержки зрителей, и реалити-шоу Celebrity Big Brother, в котором заняла второе место.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России