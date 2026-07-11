В 2026 году аналитики фиксируют сокращение числа новых активных продавцов на российских маркетплейсах — тренд, который эксперты связывают с ростом издержек для малого бизнеса. RTVI направил в пресс-службу Ozon два вопроса: остаются ли площадки выгодными для небольших предпринимателей и планирует ли компания пересматривать тарифную политику на фоне жалоб продавцов на высокую долю расходов.

На запрос ответил представитель пресс-службы Ozon Антон. По его словам, площадка не фиксирует падения аудитории продавцов — с Ozon работает более 750 тысяч предпринимателей, а суммарно на маркетплейсах в стране — свыше 1,2 млн селлеров. Число партнеров активно росло начиная с 2018 года, поэтому дальнейшего резкого увеличения их количества компания и не ожидает.

«Конкуренция за внимание покупателя за эти годы значительно выросла, развиваться стало сложнее — если шесть лет назад достаточно было выложить карточку и ждать продаж, то сегодня такой подход не работает», — отметил представитель Ozon.

При этом, подчеркнул он, возможности для роста остаются: продавцы, которые профессионально считают юнит-экономику и используют инструменты продвижения, продолжают наращивать обороты.

По оценке компании, российский е-ком переходит от фазы бурного роста к более стабильной динамике. Тем не менее в ближайшие несколько лет объем рынка удвоится, а на онлайн-покупки будет приходиться уже каждый третий потраченный рубль — это, по мнению Ozon, сохранит интерес предпринимателей к работе с маркетплейсами.

Отвечая на вопрос о пересмотре тарифов на фоне жалоб продавцов на то, что комиссии, логистика и реклама забирают до 70% выручки, в Ozon сообщили, что последнее повышение тарифов для продавцов на площадке произошло в апреле. Одновременно с этим компания снизила стоимость логистики для большинства товаров и упростила ее расчет.

«Важно учитывать, что значительную долю выручки от комиссий мы возвращаем предпринимателям в виде инвестиций в скидки на их товары», — подчеркнул представитель пресс-службы. Главный совет площадки продавцам в текущих условиях — научиться правильно рассчитывать экономику своего бизнеса.

Таким образом, прямого ответа на вопрос о возможном снижении тарифной нагрузки Ozon не дал, сославшись на уже проведенную в апреле корректировку логистических расходов и механизм возврата части комиссий через скидки.

Тем временем селлеры, продающие свои товары через «большую тройку» маркетплейсов — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет — жалуются, что в 2026 году огромные комиссии зачастую съедают всю их прибыль и делают бизнес бессмысленным. Продавцам приходится оплачивать доставку товаров, обратную логистику при отказе покупателя, приемку, хранение, утилизацию и так далее. Отдавать площадкам приходится до 70% от стоимости товара.

«Отдельная статья расходов, которая появилась в конце прошлого года, это страховка товара. Далее это различные подписки на сервисы, более глубокую аналитику и штрафы, которые берут маркетплейсы с продавцов», — пояснил в эфире RTVI руководитель Sellerden Денис Ветренников.

В Wildberries не стали комментировать RTVI критику со стороны селлеров.

Несмотря на высокие комиссии, оттока продавцов с маркетплейсов не наблюдается, заявили RTVI в Ozon. Об этом же в беседе с корреспондентом RTVI заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Конечно никуда они не уйут, потому что если уходить, то нужно чем-то заменить свою деятельность. Как правило, заменять нечем. Поэтому это такой торг, который является с точки зрения экономики адаптацией селлеров к новой ситуации», — сказал экономист.