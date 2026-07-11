Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нацелили на Иран тысячу ракет, которые будут выпущены в случае покушения на него.

«Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран — и еще тысячи незамедлительно последуют за ними, — если иранское правительство решит осуществить свою угрозу (озвученную во многих уголках земного шара) убить или попытаться убить действующего президента США — в данном случае меня!» — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что соответствующие приказы уже отданы и что военные США «готовы и способны в течение года полностью опустошить и уничтожить все районы Ирана». Он добавил, что «этот срок может быть продлен». «Хвала Аллаху», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что оставил инструкции с действиями в отношении Ирана на случай своего убийства.

«Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции — если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал американский лидер.

Комментируя информацию СМИ о том, что Израиль передал США планы Ирана по его убийству, Трамп сказал: «Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я уже давно номер один в списке на уничтожение, и такова жизнь. Надеюсь, вы будете по мне скучать».

В первые дни июля Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары. Военные США нанесли удары по иранской территории в ответ на обстрел трех торговых судов в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. После этого Трамп заявил о прекращении перемирия между сторонами. Американские власти также отозвали лицензию, разрешающую Тегерану продавать нефть.

Переговоры продолжатся

США призывают Иран публично заявить, что Ормузский пролив открыт для международного судоходства, а также обязаться прекратить обстрелы коммерческих судов, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников. Эти требования станут частью переговоров, которые пройдут в эти выходные. Как ожидается, в субботу в оманском Маскате встретятся министры иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и Омана Бадр Аль-Бусаиди, а 12 июля американская и иранская делегации проведут технические переговоры в Пакистане.

По словам высокопоставленных американских чиновников, США ожидают от Ирана заявления после субботней встречи в Омане, пишет Axios.

«Мы хотим, чтобы они публично заявили о прекращении обстрелов судов и прямо — или хотя бы косвенно — признали, что все испортили. <…> Мы ожидаем, что иранцы заявят… что пролив будет открыт и что проход по нему будет бесплатным», — пояснил один из собеседников.

Он также указал, что в противном случае иранцев ждут «серьезные последствия»: «Если завтра их позиция будет иной, день для них выдастся нелегким».

По словам американских чиновников, Тегеран в частном порядке сообщил Вашингтону, что атаки на торговые суда были совершены группой радикально настроенных сторонников жесткой линии в отношении, пытавшихся сорвать переговорный процесс, пишет CBS News.

«Они вернулись за стол переговоров и сказали: „Мы облажались. Мы совершили ошибку. Давайте продолжим переговоры“», — рассказал один из источников.

В случае продолжения иранских атак на суда США готовы наносить удары по Ирану, а также принимать дальнейшие экономические меры против республики, отметили собеседники телеканала.

Трамп поручил своей команде — вице-президенту Джей Ди Вэнсу, своему зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио — продолжать переговорный процесс с Ираном, пишет CBS News. Публично глава Белого дома говорил, что Вашингтон согласился на переговоры с Тегераном, после того как тот попросил их об этом.