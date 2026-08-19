Доля россиян, считающих, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, в июле 2026 года выросла до 66% — это максимум с апреля 2020 года, когда так отвечали 72% опрошенных. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения на основе опросов «ВЦИОМ-Спутник».

Еще 12% опрошенных полагают, что страна переживает кризис сейчас. Трудный период уже пройденным назвали 13%. Не смогли определиться с ответом 9%.

Индекс социальных ожиданий — разница между долей тех, кто говорит о кризисе в прошедшем времени, и суммой пессимистичных ответов — в июле опустился до минус 65 пунктов. Ниже этот показатель был лишь в ноябре 2020 года, когда он составлял минус 67; шкала индекса охватывает диапазон от минус 100 до 100.

Ухудшение настроений фиксируется не первый месяц: в мае о том, что самые тяжелые времена еще впереди, говорили 60% участников опроса, в июне — 63%, в июле — 66%. За тот же период индекс снизился с минус 56 до минус 63, а затем до минус 65 пунктов.

Для сравнения: в марте 2025 года настроения были заметно спокойнее; доля тех, кто ждал ухудшения, составляла 39%, а индекс поднимался до минус 24 пунктов. После этого показатель почти без перерывов снижался.