В Петербурге суд впервые назначил штраф за публикацию видеоролика с последствиями атаки беспилотников вопреки установленному властями запрету. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

К административной ответственности был привлечен местный житель Шахзодбек Турсунбаев. Как установил суд, он запостил ролик днем 24 июля, находясь в доме № 8 по Рузовской улице. Подпись под ним гласила: «В общем, и целом перевод не нужен…».

Видео содержало «последствия нападения с применением на территории Санкт-Петербурга беспилотных воздушных аппаратов», говорится в релизе. Там указано, что это нарушает запрет на такие видео- и фотоматериалы, установленный губернатором с 25 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Мировой судья судебного участка № 5 назначил мужчине административный штраф в размере 4 тыс. рублей.

В сообщении указывается, что это первое судебное постановление по такой фабуле.

«Фонтанка» написала о задержании Турсунбаева 1 августа. По данным газеты, 31-летний мужчина живет в Петербурге около 20 лет, занят в сфере торговли как ИП и сотрудничает с маркетплейсами, включая Wildberries (WB).

Правоохранители пришли за ним после того, как он снял удары дронов по складам WB в Шушарах и Новосаратовке Ленобласти 24 июля и выложил видео на своей странице в Instagram*.

В отношении задержанного составили протокол по п. 1 ст. 8-6-3 закона № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

За первое размещение в сети фото/видео последствий атак БПЛА для физлиц предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч рублей. Должностных лиц штрафуют на сумму до 40 тысяч рублей, организации — до 300 тысяч рублей.

* Принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности.