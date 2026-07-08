Администрация президента США Дональда Трампа отменила генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти, сообщает Politico. Решение принято после серии атак на нефтяные танкеры в Ормузском проливе и, как отмечает издание, свидетельствует о том, что достигнутые в прошлом месяце договоренности между Вашингтоном и Тегераном остаются нестабильными.

По данным Politico, меморандум о взаимопонимании предусматривал немедленное смягчение американских санкций в отношении экспорта иранской нефти. В июне Минфин США выдал соответствующее разрешение, которое должно было действовать как минимум до 21 августа. Однако 8 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило новую лицензию, отменяющую это послабление. Компаниям предписано завершить все операции с иранской нефтью до 17 июля, а платежи должны быть перечислены на заблокированные счета в США.

Представитель американской администрации заявил, что причиной отмены лицензии стали действия Ирана в Ормузском проливе, назвав их «совершенно неприемлемыми для Соединенных Штатов». По его словам, действующий меморандум «полностью основан на соблюдении условий», а Иран сможет рассчитывать на послабления только при «надлежащем поведении». При этом в Вашингтоне подчеркнули, что переговоры о долгосрочном мирном соглашении продолжаются «добросовестно».

Как отмечает Politico, Объединенный центр морской информации (JMIC) повысил уровень угрозы в Ормузском проливе до «серьезного» после недавних нападений на суда. В свою очередь, Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил о трех атаках на танкеры за последние два дня: два судна, по его данным, были поражены «неизвестными снарядами», еще одно — беспилотником. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что после временного смягчения санкций основным покупателем иранской нефти оставался Китай, тогда как другие потенциальные покупатели опасались возможного восстановления ограничений.