Российским автовладельцам по возможности лучше не использовать бензин класса Евро-2 на постоянной основе, но если выбора нет, то масло и масляный фильтр в современной машине лучше менять вдвое чаще. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Никита Родионов.

По его словам, более частая замена поможет раньше обновлять пакет присадок, который нейтрализует продукты сгорания. Кроме того, при регулярной эксплуатации на Евро-2 или Евро-3 стоит чаще проверять свечи, воздушный и топливный фильтры, форсунки и параметры выхлопной системы.

«Важно не затягивать с обслуживанием. <…> Не стоит использовать максимальный межсервисный интервал, заявленный производителем», — сказал Родионов.

Родионов также советует заправляться на крупных сетевых АЗС и сохранять чек: если после заправки машина начнет вести себя иначе, так будет проще связать проблему с конкретной партией топлива.

С топливными очистителями, добавил он, нужно быть осторожнее: такие средства не превратят Евро-2 в Евро-5 и не восстановят поврежденные детали, а смешивать составы без знаний и оборудования рискованно.

«Они [очистители] не сделают Евро-2 аналогом Евро-5, не восстановят поврежденный катализатор и не вернут ресурс изношенной форсунке. Особенно рискованно самостоятельно смешивать несколько составов или применять концентрированную профессиональную химию без оборудования и контроля дозировки», — подчеркнул он.

В начале августа правительство России разрешило до 1 июля 2027 года выпуск, обращение и ввоз бензина экологических классов К2, К3 и К4, которые соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

На этом фоне в Москве и Подмосковье вновь возникли очереди на заправках. Как писал РБК, на горячей линии «Газпром нефти» сообщили о росте спроса на бензин и временных ограничениях на его отпуск. Сначала там говорили о лимите в 40 л в бак, но позже компания уточнила: на ее АЗС в Москве и Московской области можно заправить до 60 л. На дизель ограничений нет.

На горячей линии «Татнефти» заявили изданию, что АЗС компании отпускают бензин до 50 л в одни руки, продажа дизеля ограничена 60 л.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ранее говорил RTVI, что ситуация с бензином, прежде всего АИ-95, может нормализоваться в течение двух-трех недель — к началу сентября.