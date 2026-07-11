Основатель Telegram Павел Дуров сравнил Евросоюз с «банановой республикой» из-за закона, который позволяет анализировать личные чаты пользователей.

«Подобные уловки, некогда характерные для „банановых республик“, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал он в соцсети X.

Так основатель Telegram прокомментировал публикацию пользователя о принятом в ЕС законе, разрешающем сканировать частную переписку пользователей для поиска контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми. Дуров выразил мнение, что за принятием подобных инициатив стоят «большие могущественные силы, которые могут манипулировать Евросоюзом».

Он также заверил, что Telegram «не будет сканировать ваши личные сообщения, какие бы уловки в духе „банановых республик“ ни применял Евросоюз».

Ранее Дуров заявил, что представленное Еврокомиссией (ЕК) приложение для проверки возраста пользователей интернета в конечном итоге будет превращено в инструмент слежки за европейцами.

По данным Euractiv, ЕК может в сентябре объявить о планах ввести общеевропейские ограничения или запрет на использование социальных сетей для детей.