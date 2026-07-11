Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Конго признана самой быстро распространяющейся в истории: она унесла уже более 600 жизней. Об этом сообщает Echourouk Online со ссылкой на пресс-релиз Агентства общественного здравоохранения Африканского союза (Africa CDC).

По его данным, вирус распространяется быстрее, чем разворачиваются меры по сдерживанию инфекции, а текущие возможности реагирования недостаточны для борьбы с этой вспышкой.

«К сожалению, вирус продолжает опережать наши ответные меры», — заявил на брифинге руководитель отдела чрезвычайных ситуаций Africa CDC Вессам Манкула.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний пришел к выводу, что штамм Bundibugyo распространяется быстрее всех остальных известных разновидностей вируса Эбола за всю историю наблюдений.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в отчете от 7 июля, в ДР Конго зафиксировано 1759 подтвержденных случаев заражения, из которых 600 закончились летальным исходом. Соседняя Уганда также продолжает сталкиваться с последствиями этой вспышки: там зарегистрировано 20 подтвержденных случаев и два смертельных исхода.

Особую тревогу у международных санитарных властей вызывает отсутствие одобренной вакцины и специфического лечения при заражении Bundibugyo. Испытания комбинированных противовирусных препаратов уже проводятся, но пока не дали значимого результата.

Хотя ДРК за последние десятилетия пережила 17 вспышек Эболы, местная система здравоохранения оказалась не готова к приходу Bundibugyo. Еще в мае ВОЗ признала, что «масштабы и скорость» распространения болезни внушают серьезные опасения.

В середине июня международные медицинские организации заявили, что реагирование на эпидемию в Конго недостаточно оперативное, а принимаемых мер по борьбе с распространением вируса недостаточно.

Самая смертоносная вспышка Эболы в истории произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, убив более 11,3 тысячи из почти 29 тысяч заболевших — преимущественно в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Вирус Эбола был впервые идентифицирован в 1976 году в ДР Конго (тогдашнем Заире) недалеко от реки Эбола, в честь которой он и был назван. Заболевание характеризуется высокой температурой, сильными кровотечениями и поражением внутренних органов, а летальность при разных штаммах может достигать от 25% до 90%.

Вариант Bundibugyo, вызвавший нынешнюю вспышку, был впервые обнаружен в Уганде в 2007 году и традиционно считается менее летальным, чем штамм Zaire, однако высокие темпы его распространения вызывают серьезную озабоченность специалистов.

Главная проблема заключается в том, что вакцина Ervebo, разработанная компанией Merck и эффективно применявшаяся против штамма Zaire, совершенно не защищает от Bundibugyo.

В 2024 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило экспериментальную вакцину против этого штамма, однако ее запасы ограничены, и она еще не прошла полную процедуру лицензирования для широкого применения в Африке.