Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Конго признана самой быстро распространяющейся в истории: она унесла уже более 600 жизней. Об этом сообщает Echourouk Online со ссылкой на пресс-релиз Агентства общественного здравоохранения Африканского союза (Africa CDC).

По его данным, вирус распространяется быстрее, чем разворачиваются меры по сдерживанию инфекции, а текущие возможности реагирования недостаточны для борьбы с этой вспышкой.

«К сожалению, вирус продолжает опережать наши ответные меры», — заявил на брифинге руководитель отдела чрезвычайных ситуаций Africa CDC Вессам Манкула.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний пришел к выводу, что штамм Bundibugyo распространяется быстрее всех остальных известных разновидностей вируса Эбола за всю историю наблюдений.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в отчете от 7 июля, в ДР Конго зафиксировано 1759 подтвержденных случаев заражения, из которых 600 закончились летальным исходом. Соседняя Уганда также продолжает сталкиваться с последствиями этой вспышки: там зарегистрировано 20 подтвержденных случаев и два смертельных исхода.

Особую тревогу у международных санитарных властей вызывает отсутствие одобренной вакцины и специфического лечения при заражении Bundibugyo. Испытания комбинированных противовирусных препаратов уже проводятся, но пока не дали значимого результата.

В Африке новая вспышка Эболы: что важно знать

Хотя ДРК за последние десятилетия пережила 17 вспышек Эболы, местная система здравоохранения оказалась не готова к приходу Bundibugyo. Еще в мае ВОЗ признала, что «масштабы и скорость» распространения болезни внушают серьезные опасения.

В середине июня международные медицинские организации заявили, что реагирование на эпидемию в Конго недостаточно оперативное, а принимаемых мер по борьбе с распространением вируса недостаточно.

Самая смертоносная вспышка Эболы в истории произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, убив более 11,3 тысячи из почти 29 тысяч заболевших — преимущественно в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Вирус Эбола был впервые идентифицирован в 1976 году в ДР Конго (тогдашнем Заире) недалеко от реки Эбола, в честь которой он и был назван. Заболевание характеризуется высокой температурой, сильными кровотечениями и поражением внутренних органов, а летальность при разных штаммах может достигать от 25% до 90%.

Вариант Bundibugyo, вызвавший нынешнюю вспышку, был впервые обнаружен в Уганде в 2007 году и традиционно считается менее летальным, чем штамм Zaire, однако высокие темпы его распространения вызывают серьезную озабоченность специалистов.

Главная проблема заключается в том, что вакцина Ervebo, разработанная компанией Merck и эффективно применявшаяся против штамма Zaire, совершенно не защищает от Bundibugyo.

В 2024 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило экспериментальную вакцину против этого штамма, однако ее запасы ограничены, и она еще не прошла полную процедуру лицензирования для широкого применения в Африке.