Шифрование WhatsApp* претендует на звание «крупнейшего мошенничества в истории». Такое мнение выразил основатель Telegram Павел Дуров.

«„Шифрование“ WhatsApp* может оказаться крупнейшим мошенничеством в истории — оно обмануло миллиарды пользователей», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, WhatsApp* читает сообщения своих пользователей и передает их данные третьим лицам. Он подчеркнул, что Telegram «никогда не делал этого — и не будет».

Дуров неоднократно высказывался о проблемах в безопасности WhatsApp*. В частности, в мае 2019 года он писал, что за все время существования мессенджера «не было ни одного дня, когда этот сервис был безопасным». По его словам, разработчики WhatsApp* намеренно оставляют уязвимости, которые позволяют следить за пользователями.

В феврале стало известно, что домены WhatsApp* и YouTube исключили из записей Национальной системы доменных имен (инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете»), что означает их фактическую полную блокировку в России. Доступ к ним возможен только через VPN. В Кремле заявили, что WhatsApp* разблокируют, если сервис будет соблюдать российское законодательство и пойдет на диалог.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России