Возобновление полноценной работы WhatsApp* в России возможно при соблюдении российского законодательства и готовности к диалогу. Об этом сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что появится возможность договориться, если корпорация Meta** будет выполнять законодательство, вступит в диалог с российскими властями.

Песков отметил, что шансов на возвращение мессенджера не будет, если компания продолжит игнорировать российские требования.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — пояснил пресс-секретарь.

В ноябре 2025 года в Роскомнадзоре сообщали ТАСС о введении ограничительных мер в отношении WhatsApp* в России из-за нарушения законодательства. В ведомстве заявили, что сервис используется для организации и проведения террористических действий на территории страны. Кроме того, по мнению РКН, WhatsApp* — один из основных месенджеров, которые используют для обмана и вымогательства денег граждан.

10 февраля в Роскомнадзоре заявили, что «продолжат введение последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». В ведомстве подчеркнули, что руководством мессенджера «по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Песков в беседе с ТАСС заявил, что сожалеет о невыполнении Telegram требований российского законодательства, что и стало причиной решения о замедлении сервиса.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

**компания Meta признана экстремистской и запрещена в России