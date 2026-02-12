Российские власти пытаются заблокировать WhatsApp, чтобы заставить граждан перейти на «государственное, незащищенное от слежки приложение». Об этом заявили в пресс-службе мессенджера.

«Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — говорится в заявлении, которое опубликовано в соцсети X на английском и русском языках.

Ранее появились сообщения, что домены WhatsApp и YouTube исключили из записей Национальной системы доменных имен (инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете»), что означает их фактическую полную блокировку в России. Доступ к ним возможен только через VPN.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что WhatsApp в России полностью разблокируют, если сервис будет соблюдать российское законодательство и пойдет на диалог.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться. Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — подчеркнул он.

В августе 2025 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp для «противодействия преступникам». 10 февраля 2026 года в РКН заявили, что «продолжат введение последовательных ограничений» в отношении Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности