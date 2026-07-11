Китай успешно посадил первую ступень ракеты «Чанчжэн-10B» (Long March-10B) на платформу с сетевой системой улавливания и стал второй в мире страной после США, освоившей технологию многоразовых ракет-носителей. Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на пресс-релиз Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Запуск ракеты состоялся в пятницу, 10 июля, в 12:15 по восточному времени (04:15 UTC) с коммерческого космодрома Хайнань на юге Китая. Через 11 минут после старта CASC подтвердила успешное возвращение первой ступени с помощью морского судна «Линхан Чжэ», оборудованного системой захвата сетью.

На появившихся в Сети видеозаписях видно, как ступень совершала управляемый спуск с черным дымом, вырывающимся из верхней части. После этого ее подхватило судно с натянутой сетью, в которую врезались выпущенные крюки. Возвращение произошло через шесть минут после отделения первой и второй ступеней.

Таким образом, CASC повторила опыт американских компаний SpaceX и Blue Origin в плане успешного возвращения орбитальных ступеней.

«Чанчжэн-10Б» (Long March-10B) называют китайским аналогом ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ее диаметр составляет 5 метров, длина — 63 метра, стартовая масса — 760 тонн. В многоразовом режиме она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 16 тонн груза.

По данным CASC, ракета предназначена для вывода спутниковых группировок и коммерческих аппаратов на низкие орбиты с одновременным снижением затрат. Корпорация намерена повторно использовать возвращенную первую ступень до конца года.

«В дальнейшем команда разработчиков ракеты-носителя «Чанчжэн-10B» продолжит оптимизировать характеристики ракеты и ускорять итерационную модернизацию технологий многоразовых ракет», — заявили в CASC.

Китайская система улавливания на судне использует гидравлическое демпфирование и не требует посадочных опор — в отличие от Falcon 9 компании SpaceX и New Glenn компании Blue Origin, использующих посадочные опоры для вертикальной посадки на платформу или землю.

Китайские ракеты «Чанчжэн-12A» и коммерческая «Чжуцюэ-3» от компании Landspace были оснащены опорами, однако их попытки возвращения закончились неудачей. Второй запуск «Чжуцюэ-3» может состояться уже в этом месяце после недавних испытаний.

Важная веха в лунной гонке

Миссия 10 июля была испытательным полетом для отработки полного профиля первой ступени ракеты «Чанчжэн-10A», предназначенной для вывода нового пилотируемого корабля «Мэнчжоу» на низкую орбиту. CASC не называла сроки этой миссии, хотя намекала на такой полет в 2026 году, выпустив нашивку миссии Mengzhou-1.

Корабль «Мэнчжоу» будет использоваться как для околоземных, так и для лунных миссий. В рамках лунной программы Китай намерен до 2030 года создать станцию на лунной орбите и осуществить высадку тайконавтов на южном полюсе Луны.

Полноценная трехблочная версия «Чанчжэн-10» будет использоваться для доставки космонавтов на Луну в рамках программы, предполагающей высадку двух астронавтов на поверхность Луны до 2030 года.

«Чанчжэн-10B» является грузовой модификацией «Чанчжэн-10A»: у них общая первая ступень, оснащенная семью кислородно-керосиновыми двигателями YF-100K общей тягой 890 тс. При этом вторая ступень «10B» использует метаново-кислородный двигатель YF-219.

В феврале этого года прошли испытания демонстратора первой ступени «Чанчжэн-10A», который совершил управляемый спуск и приводнение у судна-ловушки.

CASC также разрабатывает сверхтяжелую ракету «Чанчжэн-9» для еще более амбициозных миссий в дальнем космосе.