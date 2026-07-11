Украинские военные, атакующие гражданские суда в Таганрогском заливе, «ответят в кратном размере» за гибель людей. Об этом заявил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий призвал усиливать противовоздушную оборону на самих судах:

«Хотя бы на ближних подступах к кораблям чужие беспилотники можно сбивать за счет дронов, у нас есть хороший опыт этих действий».

Кроме того, Колесник заявил о необходимости «купировать БПЛА еще на стадии вылета». По его словам, беспилотники «не являются большим чудом техники, поэтому сбивать их можно».

«За гибель людей ВСУ ответят в кратном размере, тем более, что теперь, совершенно не стесняясь этого, они подключили к атакам и западные страны», — подчеркнул депутат.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 11 июля беспилотники атаковали в Таганрогском заливе четыре судна, в том числе танкер, перевозивший метанол. В результате погиб матрос технического судна. Сами суда получили незначительные повреждения, угрозы разлива и течи вещества нет.

Это уже не первая атака на суда в Таганрогском заливе. В ночь на 9 июля были атакованы два танкера, они загорелись, пострадавших не было, экипажи эвакуировали. На следующий день в результате ночной атаки БПЛА начался пожар на территории морского порта Таганрога, его потушили утром в субботу.