Власти Таганрога в Ростовской области начали эвакуацию жителей района, попавшего в зону атаки БПЛА. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся массированной атаке беспилотников.

«Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — написала Камбулова в своем канале в Мах.

В Таганроге, по словам Слюсаря, обломки БПЛА повредили окна и двери частного дома, пострадавших нет. Загорелась крыша административного здания — возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

«В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет. Идет ликвидация пожара», — отметил глава Ростовской области.

По данным губернатора, при отражении атаки в общей сложности было уничтожено порядка трех с половиной десятков дронов в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах.

В Азовском районе, в селе Кагальник, из-за атаки загорелось административное здание, пожар локализован, погибших и пострадавших нет. В Азове атаке подверглись два объекта хранения нефтепродуктов, там продолжается ликвидация пожаров. По имеющимся сведениям, погибших и пострадавших также нет, добавил Слюсарь.

Он предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и попросил жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Атаки БПЛА этой ночью зафиксированы и в других регионах России. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что за ночь над регионом сбито 14 БПЛА, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что вечером и ночью средствами ПВО уничтожено 16 БПЛА над Дзержинским, Жиздринским, Людиновским, Малоярославецким, Мещовским, Сухиничским, Тарусским, Ульяновским, Ферзиковским муниципальными округами, Куйбышевским районом и окраиной Калуги.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах падения обломков работают оперативные группы.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех волнах атаки на столицу: в 02:21 средствами ПВО Минобороны были уничтожены шесть БПЛА, в 03:35 — еще четыре дрона, летевших на Москву, а в 07:48 — еще четыре беспилотника. Во всех случаях к местам падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.

Оперштаб Краснодарского края уточнил, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ, пострадавших предварительно нет. Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской — во дворе частного дома и на территории одного из предприятий, пострадавших также нет. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

Минобороны России отметило, что в течение ночи, с 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля, дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским морем.