Священник из Малаги приговорен к 52 годам тюремного заключения за то, что усыплял, насиловал и снимал на видео четырех женщин. Такой вердикт вынес провинциальный суд Малаги, сообщает издание El País.

Речь идет о Франсиско Хавьере С. — 35-летнем священнике из Велес-Малаги, известном прихожанам как падре Фран. Преступления совершались в период с 2015 по 2018 год. В полицию мужчину сдала его девушка, которая случайно обнаружила шокирующие записи на жестком диске вместо сериалов.

Суд признал священника виновным по четырем эпизодам сексуального насилия, три из которых сопровождались проникновением, а также по четырем эпизодам незаконной видеосъемки. Хавьер С. находится под стражей с сентября 2023 года.

«Он злоупотребил доверием, которое они испытывали к нему не только как к другу, но и как к священнику», — говорится в тексте приговора.

Когда жертвы теряли бдительность, священник подмешивал им неустановленное вещество, погружавшее их в глубокий сон. Женщины не осознавали происходящего и ничего не помнили наутро, тогда как падре Фран фиксировал насилие на камеру и сохранял файлы в папках с именами жертв.

Преступления священника раскрылись случайно в конце 2022 года, когда девушка, с которой он жил в Мелилье, подключила жесткий диск, надеясь найти там фильмы или сериалы.

Увидев шокирующие записи с участием своего партнера, она сначала обратилась к священнику из той же церкви, а затем к викарию. В ответ церковные власти перевели обвиняемого из Мелильи в малагские муниципалитеты Эль-Бурго и Юнкера, официально сославшись на «состояние здоровья». Однако, по мнению суда, епархия не исполнила свои надзорные обязанности и направила на приходскую работу неподходящего человека.

Не добившись справедливости от церкви, девушка пошла в Национальную полицию и передала копии улик. Вскоре священника арестовали. Лишь после этого четыре жертвы впервые узнали от следователей о том, что с ними произошло. На процессе Хавьер С. отрицал все обвинения, утверждая, что бывшая возлюбленная оклеветала его из мести, а затем сам подал на нее встречное заявление о краже.

В итоге суд назначил мужчине 40 лет лишения свободы за четыре эпизода насилия, а также 12 лет за незаконную видеосъемку. В приговоре говорится, что он причинил «неоспоримый вред» жертвам, которые находились «в состоянии абсолютной беззащитности». Прокурор требовал для священника 72 года тюрьмы.

Каждая из пострадавших получит по €100 тысяч компенсации. Епархия Малаги, ранее пытавшаяся дистанцироваться от преступлений священника, обязана выплатить эти средства, поскольку преступления совершались в домах, предоставленных Хавьеру С. по долгу службы. Представители церкви заявили, что пока не готовы комментировать приговор и намерены детально изучить его перед принятием дальнейших решений.