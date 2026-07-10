Власти КНДР приняли решение о мерах по «количественному. Качественному» расширению своих ядерных сил. Как отмечает северокорейское госагентство ЦТАК, о такой задаче заявил лидер страны Ким Чен Ын на расширенном заседании центрального военного комитета.

«На расширенном заседании затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, расширению и укреплению ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношении и выполнению с учетом перспективы планов для стандартизации, специализации и модернизации военных баз», — пишет ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, безопасность и спокойствие страны и народа невозможно защищать, полагаясь исключительно на решимость, а подлинного мира можно добиться только тогда, «когда строят могучую армию, держат все под контролем и сдерживают угрозы ее мощными силами».

В июне лидер Северной Кореи уже говорил, что стране следует ускорить наращивание ядерных сил, отмечая, что к этому подталкивает война на Ближнем Востоке.