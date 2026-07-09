Последняя женщина с «железным легким» умерла в США: Марта Энн Лилард ушла из жизни в возрасте 78 лет, передает телеканал KFOR.

«Железное легкое» — это герметичная камера, в которой с помощью насосов создается пониженное давление, заставляющее грудную клетку расширяться и втягивать воздух. Этот метод, известный как вентиляция с отрицательным давлением, был широко распространен в середине XX века для лечения дыхательной недостаточности при полиомиелите.

С развитием технологий и появлением более компактных аппаратов ИВЛ использование «железных легких» практически прекратилось, и к 2020-м годам во всем мире оставалось всего несколько человек, зависевших от этих препаратов. Лилард была последней из них в США.

Американка заболела полиомиелитом в пятилетнем возрасте, в 1953 году. Тогда вирус поразил 35 тысяч американцев, и около половины из них оказались парализованы. Столь массовое распространение заболевания вынудило власти пойти на радикальные меры, и два года спустя была запущена всеобщая вакцинация, благодаря которой в 1979 году в США заявили о полной победе над полиомиелитом.

В интервью Лилард рассказывала, что ощутила первые симптомы утром в свой день рождения.

«Я проснулась, за окном было солнечно, я попыталась сесть, и у меня ужасно заболела шея. Я не могла оторвать голову от подушки», — вспоминала она.

Спустя четыре дня она потеряла сознание, и подключенное врачами «железное легкое» спасло ей жизнь, причем, в отличие от многих детей, она не пришла в ужас от этой громоздкой машины.

«Мне понравилось. Было приятно снова дышать», — рассказывала она.

Первые шесть месяцев Лилард провела в больнице, заново учась дышать. Она проводила в капсуле по 23 часа в сутки и покидала ее лишь на час для реабилитации парализованных конечностей. Со временем она смогла заново научиться ходить, хотя правая рука так и осталась парализованной, а левая функционировала лишь частично. Дома ее дед модернизировал аппарат, установив дополнительный мотор, чтобы она могла открывать люк изнутри.

На протяжении всей жизни Лилард пробовала альтернативные современные респираторы, но ни один из них не мог обеспечить давление в 21 фунт на квадратный дюйм, необходимое для ее ослабленных легких.

«Я перепробовала их все. Ни один не был достаточно эффективным», — объясняла она.

В некоторые удачные для нее годы она использовала аппарат только для ночного сна, что давало передышку ее единственному работающему легкому.

Болезнь сильно повлияла на ее юность: она могла посещать школу только по часу в день, пропустила выпускной бал и не смогла получить диплом, так как школьная программа не соответствовала ее возможностям. Несмотря на это, Марта вела насыщенную жизнь: она спасала бездомных собак и ящериц, создала сотни картин и писала стихи, дважды побывала замужем. Со своим вторым супругом, египтянином Бахой Селехом, познакомилась в интернет-чате в 2005 году, и он переехал к ней в Оклахому в прошлом году.

Долгие годы Лилард жила самостоятельно, готовила себе еду и ухаживала за собой, пока пандемия COVID-19 не нанесла новый удар по ее здоровью. Она дважды переболела коронавирусом, затем перенесла опоясывающий лишай и столкнулась с последствиями затяжного ковида и посткоронавирусным синдромом. Последние восемь месяцев она была вынуждена находиться в аппарате круглосуточно.

С годами «железное легкое» изнашивалось. Некоторые его детали были выпущены в 1940-х годах. Специалистов, способных их заменить, почти не осталось, поясняла сестра Лилард Синди МакВей.

В прошлом году торнадо отключил электричество в их доме, генератор вышел из строя, и мужу пришлось делать Марте искусственное дыхание рот в рот до прибытия спасателей.

Лилард умерла в последнюю пятницу июня — через восемь дней после последнего интервью, которое она дала местному телеканалу. Ее семья создала страницу в соцсетях для сбора средств на похоронные расходы.