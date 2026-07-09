Минобороны США и Федеральное ведомство по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера (BAAINBw) объявили о новых соглашениях в сфере разработки лазерного оружия. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства и немецкого концерна Rheinmetall.

В США речь идет о двух соглашениях по механизму Other Transaction Authority в рамках программы Joint Laser Weapon System (JLWS) — их заключили с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight. Начальная стоимость работ составляет $86 млн, общий финансовый лимит программы — $847 млн.

Целью проекта является переход от демонстрационных прототипов к готовым к использованию моделям, ориентированным на серийное производство, для перехвата асимметричных и высокотехнологичных угроз.

В тексте публикации утверждается, что системы-прототипы обладают критически важными преимуществами по сравнению с традиционными кинетическими системами вооружения, включая поражение целей со скоростью света и значительно более низкую стоимость перехвата.

«Мы должны активно защищать территорию страны от возникающих угроз. Мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы быстро предоставить объединенным силам возможности лучевого оружия с практически неограниченным боекомплектом, которые можно без труда развернуть в разных средах», — заявил замглавы Минобороны США по науке и технике Эмиль Майкл.

Отмечается, что такие характеристики позволяют эффективно противодействовать массированным атакам беспилотников и угрозам со стороны современных крылатых ракет. Мощность первых прототипов составит около 150 кВт, впоследствии этот показатель будет повышен до порога в 300—500 кВт.

Как отмечает издание Laser Wars, новое вооружение будет разработано в рамках программы «Золотой купол Америки». Журналисты обратили внимание, что в бюджетных документах министерства на 2027 финансовый год ранее шла речь о выделении $675,93 млн на финансирование исследований и разработок по программе JLWS на пять лет.

В рамках проекта планируется использовать опыт создания 60-киловаттной системы американских ВМС под названием HELIOS, установленной на эсминце класса Arleigh Burke, а также прототипа 300-киловаттной системы армии США IFPC-HEL.

В Германии контракт с рабочей группой ARGE HEL — в нее входят MBDA Deutschland и Rheinmetall Waffe Munition — заключило ведомство BAAINBw. По данным Rheinmetall, стоимость контракта составляет несколько сотен миллионов евро. Систему планируют ввести в эксплуатацию к 2029 году. Условия контракта предполагают создание комплексной системы для морского применения, включая всю операционную цепочку — от разведки и сопровождения целей до их поражения.

«Совместное предприятие уделяет особое внимание немецким цепочкам поставок и отечественному опыту в разработке систем, чтобы обеспечить национальный суверенитет в этой ключевой технологии», — говорится в тексте публикации.

Глава дивизиона вооружений и боеприпасов Rheinmetall Роман Кёне отметил, что лазерная система обеспечит значительно более высокий уровень защиты военнослужащих на кораблях, прежде всего от дронов, а серийное производство будет в основном локализовано в Германии. Управляющий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд назвал проект «флагманской технологической разработкой», отвечающей конкретным требованиям Бундесвера и способной укрепить возможности ВМС Германии по борьбе с воздушными, морскими и наземными целями.

В марте 2026 года демонстрационная модель системы продемонстрировала свои возможности представителям Бундесвера на полигоне WTD91 в Меппене. В общей сложности за время испытаний фрегат SACHSEN с демонстратором на борту прошел 28 тысяч морских миль по Северному, Балтийскому и Средиземному морям, а на самом полигоне WTD91 за более чем год испытаний было произведено свыше тысячи выстрелов по воздушным, морским и наземным целям.