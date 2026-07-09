Мать 50-летней жительницы Сочи Анны Коростылевой, умершей на Бали после отравления вином, продала земельный участок, чтобы погасить долг перед индонезийской клиникой. Об этом пишет «КП-Кубань».

По данным издания, тело россиянки выдали после оплаты лечения. Оставшаяся сумма долга составляла около 1,2 млн рублей. До этого общий счет за медицинскую помощь достигал 3 млн рублей, но клиника согласилась сделать скидку.

«Благодаря вашей помощи долг перед клиникой полностью выплачен. К сожалению, нам не удалось собрать всю необходимую сумму, и маме Ани пришлось продать недвижимость, чтобы закрыть оставшиеся расходы», — рассказали друзья погибшей.

В «КП-Кубань» уточнили, что речь идет о земельном участке. Тело Коростылевой кремировали 6 июля. Прах планируют передать ее матери и доставить в Сочи примерно через две недели.

Анна Коростылева приехала на Бали из Вьетнама, где долгое время жила со своим другом Игорем. Вечером 1 июня они купили местное вино в придорожном кафе. Мужчина пить алкоголь не стал, а Анна выпила несколько бокалов, после чего ей стало плохо.

По информации издания, у нее начались рвота и сильная слабость. По дороге в больницу сочинка потеряла сознание, затем впала в кому. В таком состоянии она провела больше 20 дней.

Индонезийские врачи диагностировали у Коростылевой острое отравление метанолом. Исследования показали, что из-за сильной интоксикации у нее наступила смерть мозга: ЭЭГ и компьютерная томограмма зафиксировали отсутствие кровоснабжения еще до остановки сердца.

Стоимость лечения доходила до $1 тыс. в сутки. Из-за этого друзья Анны объявили сбор средств. Часть суммы удалось собрать с помощью неравнодушных людей, однако оставшиеся расходы закрыла мать погибшей — 75-летняя пенсионерка.