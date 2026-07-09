Многомесячный рост акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, столкнулся с серьезным испытанием. Даже рекордные финансовые результаты крупнейших производителей чипов больше не гарантируют подъема котировок. Падение бумаг Samsung Electronics стало одним из сигналов турбулентности, которая уже отражается на технологических рынках по всему миру. Почему акции ИИ-компаний начали снижаться, чего ждать рынку и как это может сказаться на Европе, RTVI рассказали эксперты.

7 июля Samsung Electronics отчиталась о предварительных результатах: операционная прибыль во втором квартале выросла примерно в 19 раз год к году и достигла около 89,4 трлн вон. Это новый квартальный рекорд компании, хотя показатель превысил средний прогноз аналитиков лишь на несколько процентов. Полный отчет по бизнес-подразделениям Samsung представит 30 июля.

В тот же день бумаги компании на Корейской бирже (KRX) в ходе торгов теряли более 10%, а закрылись снижением примерно на 7%.

Что привело к падению акций

8 июля министр экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль провел совещание с главой центрального банка и руководителями финансовых регуляторов: обсуждали контроль над рисками, способными усилить нестабильность на фондовом рынке.

По итогам встречи власти назвали несколько причин рыночной волатильности. Во-первых, инвесторы начали продавать подорожавшие бумаги, фиксируя прибыль. Во-вторых, участники рынка перекладывались в другие активы, ребалансируя портфели ради снижения рисков. В-третьих, за последнее время заметно изменились ожидания вокруг ИИ-сектора.

При этом сама по себе коррекция не означает конца роста рынка искусственного интеллекта: она связана с фиксацией прибыли после сильного подъема и попыткой инвесторов оценить, насколько устойчивым будет дальнейшее развитие отрасли.

Кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ Ольга Клочко в разговоре с RTVI отметила, что говорить о формировании устойчивого нисходящего тренда на южнокорейском рынке пока рано.

«Если говорить о южнокорейских компаниях, то я не вижу сейчас устойчивого понижательного тренда. Есть некоторая корректировка, волатильность, откат после резкого предыдущего роста, но не стабильный тренд на падение», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что многие корейские компании в последнее время показали стремительный рост. По ее словам, во втором квартале 2026 года Samsung Electronics значительно укрепила позиции благодаря «беспрецедентному дефициту памяти и росту цен на ИИ-чипы».

Акции LG Electronics тоже прибавили — на ожиданиях того, что компания будет развивать направления ИИ и робототехники и сотрудничать с американскими технологическими гигантами. В том же ряду и SK Hynix, один из крупнейших производителей полупроводников, который выигрывает от высокого спроса на память для ИИ-систем.

По словам собеседницы RTVI, интерес инвесторов выходит за пределы классического технологического сектора. Так, южнокорейских автопроизводителей, включая Hyundai Motor, рынок рассматривает уже не только как традиционный автопром, но и как потенциальных игроков в сфере «ИИ плюс робототехника».

Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко добавил, что корейский рынок высокотехнологичных компаний во многом зависит от ожиданий вокруг американского ИИ-бума.

«ИИ-бум реален, но вокруг него создалось нечто вроде финансового пузыря, перегрева», — отметил он.

Что будет дальше с акциями ИИ-компаний

По мнению Свириденко, подобная турбулентность естественна и не приведет к серьезным последствиям.

«В новом шумпетерианском (связанном с концепцией технологических революций и смены экономических укладов. — Прим. RTVI) технологическом цикле это совершенно нормально — рынок ищет фундаментальную стоимость ИИ-сферы», — сказал он.

Снижение котировок, по его словам, не говорит о завершении долгосрочного роста сектора: «Это не фундаментальный крах рынка, а временный отскок. Акции могут вернуться к прежним уровням после нового ажиотажа — где-нибудь через полгода».

С тем, что речь идет не о конце ИИ-бума, а об «умеренной коррекции после периода бурного роста и завышенных ожиданий», согласна и Ольга Клочко.

Как это отразится на европейском рынке технологий

Резкие колебания котировок производителей микросхем усилили давление на технологический сектор и сказались на мировых фондовых рынках. Падение бумаг Samsung потянуло за собой другие технологические компании, пишет Bloomberg: вслед за южнокорейским гигантом снизились котировки его конкурентов, включая SK Hynix и Kioxia Holdings.

Негативная тенденция быстро вышла за пределы Азии. Под давлением оказался и европейский сектор полупроводникового оборудования: акции нидерландской ASML Holding в тот же день снизились на 4,6%.

ASML остается одним из ключевых европейских игроков ИИ-индустрии, и ее динамика во многом зависит от мирового спроса на передовые чипы, пояснила Клочко. При этом традиционные европейские разработчики ПО — такие как SAP и Dassault Systèmes — сталкиваются с более серьезным давлением из-за усиления глобальной конкуренции и быстрого развития ИИ-решений, добавила она.

В целом, по оценке эксперта, европейский ИТ-сектор пока в менее выгодном положении, чем США и Азия, — хотя отдельные удачные проекты и стартапы могут получить шанс на рост благодаря новым ИИ-технологиям.

Свириденко, в свою очередь, не исключает перераспределения капитала и притока инвестиций в другие секторы европейских стран. «Средства инвесторов могут пойти в традиционно европейские отрасли — энергетику, фармацевтику и тяжелую промышленность», — заключил он.

Таким образом, падение акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, скорее отражает переход рынка от эйфории к более взвешенной оценке перспектив отрасли. Для инвесторов это становится проверкой того, насколько реальные показатели бизнеса отвечают завышенным ожиданиям, сложившимся вокруг ИИ-бума.