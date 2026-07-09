Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление о банкротстве основателя сети хилинг-отелей Green Flow Александра Тертычного. Об этом со ссылкой на карточку дела сообщает сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Заявление о признании бизнесмена несостоятельным подало региональное управление Федеральной налоговой службы по Кировской области. Обоснованность требований ведомства суд планирует рассмотреть 19 августа.

К этой дате предпринимателю нужно подготовить списки кредиторов и должников, а также копии документов о сделках с недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном капитале и транспортными средствами за последние три года. Также от него потребуют сведения о доходах и ряд других бумаг.

Налоговой службе, в свою очередь, предстоит внести на депозитный счет суда ₽25 тысяч — эта сумма пойдет на оплату услуг финансового управляющего.

Александр Тертычный — создатель сети хилинг-отелей Green Flow, где помимо проживания гостям предлагают комплекс процедур для восстановления физического и психического состояния. Самый прибыльный отель сети расположен на курорте Роза Хутор в Сочи, в 2025 году его выручка составила ₽816 млн.

Помимо этого, у компании работает хилинг-комплекс в Санкт-Петербурге. Еще несколько отелей сети сейчас строятся — на Сахалине, в Бурятии, Калужской области и в Новой Москве.

Бизнесмену напрямую принадлежат доли в 15 компаниях. По итогам 2025 года все они в совокупности показали убыток в размере ₽52 млн. Точный размер задолженности Тертычного перед бюджетом в материалах дела не раскрывается.

Александру Тертычному 48 лет, он родился в Харьковской области Украины. Высшее образование получил в Омском государственном техническом университете, позже окончил РАНХиГС при президенте России и Московскую школу управления Сколково.

Свою карьеру бизнесмен начинал в сфере железнодорожной логистики, затем работал в нефтяных компаниях. С 2015 года он сосредоточился на гостиничном бизнесе.