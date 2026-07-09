Россия не атаковала централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в специальном интервью RTVI заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее Украина обвинила в этом российскую сторону, а МАГАТЭ зафиксировало факт удара беспилотника 7 июня «всего в нескольких сотнях метров от места хранения отработанного топлива в контейнерах». При этом Агентство воздержалось от оценки, чей это был удар.

«Надо сказать, что украинская сторона обвиняет нас во всех своих преступлениях против ядерных объектов и не только. Мол, у россиян, у русских такая национальная забава — стрелять по самим себе и по своим ядерным объектам», — подчеркнул Михаил Ульянов.

По словам дипломата, такие заявления «постоянно приходится слышать», в том числе на таких форумах, как Совет управляющих Агентства, который каждые три месяца проводит свою сессию.

«И обязательно украинцы выступают со своей версией того, что происходит на станции и вокруг нее. Ну, эти удары наносились не нами. Это наша принципиальная позиция — не атаковать ядерные объекты. Не думаю, что там по ошибке что-то могло залететь. Это не наша политика», — заверил собеседник RTVI.

Постпред России в Вене добавил: если бы отработавшее ядерное топливо оказалось в воздухе, то помимо Украины и Белоруссии, всерьез пострадала бы и Россия.

«Возникает вопрос: кто тогда? Рискну предположить, что все-таки это были украинцы, которые попытались осуществить операцию под чужим флагом, как это называется в международных делах. То есть они попытались создать инцидент и возложить ответственность за него на невиновную сторону, в данном случае — на Российскую Федерацию», — заявил Михаил Ульянов.

Российский дипломат также объяснил, почему позволил себе сделать такое предположение. Чернобыльская АЭС становилась объектом ударов беспилотниками дважды — в феврале 2025 года и 7 июня.

«В феврале 2025 года это произошло прямо перед открытием Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и было использовано украинской стороной для того, чтобы просить деньги у спонсоров, чтобы обвинять на конференции Российскую Федерацию, которая, дескать, напала на ядерный объект. Почти то же самое произошло и сейчас». — отметил он.

Очередная атака произошла за несколько дней до того, как собирались ведущие европейские страны с участием президента Украины Владимира Зеленского — лидеры Великобритании, Франции, Германии.

«Такая у них была сходка, где обсуждали, опять-таки, ядерную безопасность и политику Российской Федерации. Очень кстати пришелся удар по Чернобыльской АЭС — он дал возможность украинской стороне вновь говорить о неподобающем поведении Российской Федерации, которую, дескать, надо остановить. Совпадения эти были дважды. Впечатление такое, что не случайно совпали по времени две вот этих атаки на Чернобыльскую АЭС», — заключил Михаил Ульянов.