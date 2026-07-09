Иранцы пока не позволят возобновить в полном объеме инспекции МАГАТЭ на свои ядерные объекты, пострадавшие от американо-израильских бомбардировок. Однако на атомную станцию АЭС они инспекторов пустили — и могут пустить еще раз. Подробности в специальном интервью RTVI рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов напомнил, что в прошлом году, уже после 12-дневной войны, Иран был готов «предоставить МАГАТЭ доступ к отдельным объектам, имеющим отношение к иранской ядерной программе, — но только к тем, которые не были повреждены в ходе американских и израильских атак».

«Сейчас [после боевых действий 2026 года] уже вопрос об инспекциях, на мой взгляд, на сегодняшний день не стоит. Вот на станцию «Бушер» они уже пустили инспекторов — по-моему, в начале июня это было. И еще раз могут пустить. С такого рода визитами у иранцев нет проблем», — отметил Михаил Ульянов.

При этом информации о дате новой поездки экспертов МАГАТЭ на АЭС «Бушер» у постпредства сейчас нет.

«Мне неизвестно, и какой-то особой необходимости, как я понимаю, в посещении нет. Хотя, наверное, сам факт посещения в нынешних условиях был бы жестом позитивным. Пусть в полном объеме инспекции не проводятся, но, по крайней мере, на некоторые объекты, такие как «Бушер», специалисты агентства ездят. Это, наверное, неплохо», — рассказал постпред России в Вене.

При этом дипломат уточнил, что дело вовсе не в близких связях Москвы и Тегерана.

«Нет, это было решение иранской стороны. Они сочли, что, поскольку, слава Богу, станция «Бушер» не пострадала (хотя был риск очень серьёзной аварии в результате ракетных ударов), то они не видят причин, чтобы не пускать сотрудников МАГАТЭ на станцию. Они пустили. Это позитивный жест со стороны Тегерана», — пояснил Михаил Ульянов.