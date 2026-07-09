В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в ночь на 9 июля в частном доме в Таганроге. Об этом сообщили в региональном главке МВД. По данным портала Donday, задержанным оказался бывший сотрудник уголовного розыска.

Как ранее сообщил ростовский СК, ночью в доме на 1-й Котельной улице в Таганроге нашли тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет. Следы «повреждений» на них указывали на криминальный характер смерти, говорилось в публикации. Другие детали не приводились.

Оперативники установили подозреваемого, который мог скрыться с места преступления на автомобиле. Проследив возможный маршрут мужчины, они пришли к выводу, что он уехал в Ростов-на-Дону.

В результате предполагаемого убийцу задержали в Пролетарском районе города. Ведется розыск его родственника, который тоже может быть причастен к случившемуся, заявили в пресс-службе ростовского МВД.

Donday утверждает, что имя подозреваемого — Евгений Утесов. Мужчине 44 года, после увольнения из правоохранительных органов он стал директором одной из местных автошкол, пишет портал.

Второй возможный подозреваемый — это отец Утесова Леонид, его пока не нашли, пишет Donday. Портал уточняет, что трое жителей Таганрога были расстреляны.

Предположительно, мотивом убийства был раздел имущества, а погибшими являются родители бывшей жены экс-полицейского и ее бабушка, сообщил источник издания «Блокнот Ростов».

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

В материале «Блокнота» сказано, что с 2005 по 2017 год Евгений Утесов работал оперуполномоченным в Таганроге и занимался борьбой с организованной преступностью. На этом посту он получил 10 поощрений и медаль «За отличие в службе» III степени.

Утесов был уволен из органов после того, как его обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести, продолжает издание. Он пытался восстановиться на службе через суд, но проиграл.