Покупка бензина впрок не помогает взять тревогу под контроль и может лишь усилить ощущение дефицита. Об этом RTVI рассказала психолог Екатерина Кольцова, комментируя сообщения об очередях на заправках.

По ее словам, стремление делать запасы топлива действительно может быть связано со страхом остаться без важного ресурса.

«Это связано с тем, что человек боится, что он без этого не справится. То есть тревога управляет им, и он идет закупать впрок, тем самым, наоборот, провоцируя дефицит, который создается из-за таких действий», — объяснила специалист.

Говоря о том, связано ли такое поведение с эволюционным механизмом выживания, Кольцова заявила, что у каждого человека здесь могут быть свои причины.

«Когда нам показывают, как толпа что-то делает, у нас включается: “Все идут, и я тоже пойду”. Поэтому я думаю, что здесь механизм заражения очень активно работает», — сказала собеседница RTVI.

При этом она подчеркнула, что для некоторых людей наличие топлива действительно критично. В качестве примера психолог привела фермеров и курьеров, чей доход напрямую зависит от возможности пользоваться автомобилем или техникой.

На вопрос, может ли запас бензина снизить тревожность, эксперт ответила отрицательно. Она пояснила, что массовые закупки сами по себе усиливают нехватку, а ощущение безопасности оказывается временным.

«Сколько человек ни будет брать этого бензина, все равно будет ощущение нехватки. Он имеет свойство заканчиваться, из-за чего в какой-то момент снова будет возникать ощущение: “Мне чего-то недостаточно”», — сказала Кольцова.

По словам психолога, подход к такой ситуации зависит от обстоятельств. Если речь только о поездках на работу, а человек делает избыточные запасы из-за сильной тревоги, работать нужно прежде всего с эмоциональным состоянием. В качестве примера Кольцова привела случаи из своей практики, когда клиенты испытывали похожую тревогу из-за проблем с интернетом, утверждая, что не могут идентифицировать себя как профессионалов без доступа к сети.

Если же работа человека действительно зависит от топлива — например, ему нужно заправлять автомобиль, трактор или другую технику, — такое поведение выглядит логичным, считает специалистка.

«Я как психолог наблюдаю за этой историей, и мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы как можно скорее ситуация стабилизировалась. Но есть понятные экономические предпосылки дефицита бензина. Мне абсолютно понятно, почему это происходит в нашей стране. И остановить этот процесс пока невозможно», — добавила Кольцова.

Ранее психолог Давид Еремян в подкасте «Накопились токсины» объяснил покупку бензина впрок попыткой справиться с тревогой. По его словам, в основе такой реакции может лежать эволюционный механизм борьбы за жизнь.

«Тревога — это несконцентрированный страх. Эволюционно для человека любой страх — это страх смерти. Тревога нам говорит: сделай что-нибудь, есть угроза твоей жизни. И тут начинается контроль, мы пытаемся как-то себя спасти от этой потенциальной смерти. И если человек поступает в соответствии с тем, что ему говорит тревога, он идет и запасается туалетной бумагой или бензином», — сказал Еремян.

Он предупредил, что гиперконтроль дает лишь краткосрочный эффект и не избавляет от тревожности.

«Тревога никуда не денется от этого. Потому что так мы, по сути, подкармливаем эту тревожную систему. Наша задача — принимать то, что тревога есть. Да, сейчас тревожные времена, происходят тревожные события, но мне не обязательно изображать контроль, чтобы не чувствовать тревогу», — посоветовал психолог.