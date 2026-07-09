Россияне в 2025 году заключили рекордное количество брачных договоров — 255,2 тыс., что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Об этом свидетельствует исследование Университета управления ТИСБИ, основанное на данных Минюста РФ, сообщает Life.ru.

По данным исследователей, в 2020 году нотариусы удостоверили 147,9 тыс. брачных договоров, а в 2021-м — 152,2 тыс. Затем последовал спад: в течение нескольких лет рынок колебался в пределах 110—120 тыс. документов в год.

В 2025 году произошел резкий скачок — было заключено 255 241 соглашение. Это в 2,38 раза больше, чем в 2024 году, и на 67,7% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2021 году. Всего за шесть лет россияне оформили 891,3 тыс. брачных договоров, и почти каждый третий из них (28,6%) пришелся на 2025 год.

«Брачный договор в России перестает быть атрибутом состоятельных пар и превращается в инструмент осознанного планирования для среднего класса. За цифрами Минюста стоит смена самой культуры отношений: молодое поколение готово обсуждать имущественные вопросы заранее, и это разговор не о недоверии, а о взаимном уважении и прозрачности», — прокомментировала новый тренд доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Университета управления ТИСБИ Санавбар Тагаева.

Среди факторов, повлиявших на рост популярности семейных контрактов, исследователи выделяют рост стоимости недвижимости, желание защитить имущество, активное использование брачных договоров при ипотеке, развитие предпринимательства и повышение правовой грамотности населения.

По данным ВЦИОМ, 59% россиян считают, что брачный договор скорее защищает права супругов, чем ограничивает их. Особый интерес к таким соглашениям проявляет молодежь: готовность заключить договор выразили 52% россиян младше 25 лет, тогда как среди людей старшего возраста показатель составляет 29—34%.

Похожая тенденция наблюдается и за рубежом. Однако если в США одной из главных причин заключения брачных договоров стали студенческие долги, то в России ключевыми мотивами остаются защита недвижимости, ипотечного жилья и бизнес-активов.

В исследовании также отмечается, что женщины чаще мужчин подают заявления на регистрацию брака через «Госуслуги» — 58% против 42%. Чаще всего такие заявления оформляют по воскресеньям, однако причины этой закономерности остаются неясными.