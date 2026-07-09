Вопрос о скором возобновлении инспекций МАГАТЭ на иранские ядерные объекты сейчас не стоит. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом не в интересах Москвы содействовать ускорению процесса, отметил дипломат. Он также рассказал о недавнем разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на эту тему.

Интервью было записано 3 июля — до того, как президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Ираном

Как признал Михаил Ульянов, о нынешнем состоянии ядерной программы Ирана сейчас, вероятно, «никто не знает — даже, может быть, и иранцы не имеют полной картины». Дипломат подчеркнул, что «все объекты, которые разбомбили израильтяне и американцы, были сертифицированы МАГАТЭ в качестве мирных ядерных объектов».

«Иранцы в любом случае, даже если они имеют более-менее полную картину состояния своих ядерных объектов, держат эту информацию при себе, делиться ею не собираются пока», — признал постпред России в Вене (в том числе при Международном агентстве по атомной энергии).

Так, «в прошлом году они были готовы предоставить МАГАТЭ доступ к отдельным объектам, имеющим отношение к иранской ядерной программе, — но только к тем, которые не были повреждены в ходе американских и израильских атак».

«Сейчас уже вопрос об инспекциях, на мой взгляд, на сегодняшний день не стоит. И на самом деле в этом есть абсолютная логика. Для них этот доступ в ходе переговоров становится очень важной разменной монетой, и они будут это использовать для того, чтобы обеспечить свои интересы в других областях, которые станут предметом переговоров», — констатировал дипломат.

Постпред в Вене рассказал, что поднимал эту тему недавно в беседе с гендиректором Агентства Рафаэлем Гросси, который выражал надежду, что инспекции скоро возобновятся.

«Работа у него такая — высказывать надежду. Я буквально [недавно] обсуждал с ним, разговаривал на этот счет и спросил: “Зачем вы делаете, дорогой Рафаэль, такие заявления, хотя наверняка понимаете, что они очень оторваны от жизни?”. Он говорит: “Такая моя обязанность. И как генеральный директор МАГАТЭ я должен исходить из соглашения о гарантиях, которые у нас есть с иранцами, а это соглашение предполагает обеспечение доступа”», — поделился Михаил Ульянов с RTVI.

По его словам, военно-политический контекст Гросси не учитывает, а «подходит к этому делу чисто технически», однако этот технический подход «очень далек от реальности».

«Иранцы не позволят инспекторам МАГАТЭ посетить поврежденные иранские объекты. <…> Доступ, безусловно, со временем будет предоставлен, но это произойдет на финальном этапе переговоров [между Ираном и США], как подсказывает элементарная логика», — отметил Михаил Ульянов.

При этом в Москве не считают нужным поспособствовать тому, чтобы ускорить процесс.

«А зачем мы должны пытаться помочь ускорить этот процесс? Не мы разбомбили Иран. МАГАТЭ имело доступ ко всем ядерным объектам, а “евротройка” и Соединенные Штаты делали все от них зависящее для того, чтобы Иран ограничил доступ инспекторов», — заявил дипломат.

По его мнению, страны Запада «руководствовались не здравым смыслом, а какими-то другими соображениями».

«Думаю, что нам использовать наш политический капитал, наш авторитет, наше влияние и на МАГАТЭ, и на иранскую сторону в данном случае было бы совершенно необоснованно. Надо подождать. Повторяю, все это результат действий Соединенных Штатов и Израиля. Ну, плохо, наверное, не очень хорошо [что инспекции прекратились]. Но это они сделали — не иранцы», — заключил Михаил Ульянов.

При этом постпред признал, что у него нет информации, где находятся 440 кг неучтенного высокообогащенного иранского урана. NYT писала, что запасы погребены под завалами в тоннелях Исфахана.