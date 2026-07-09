Россия не платит за проход своих судов через Ормузский пролив. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Нет, мы не платим, насколько я понимаю. А вот в отношении того, берутся ли какие-то деньги с кораблей с другими флагами, идет противоречивая информация. Иранцы говорят, что на период переговоров, на эти 60 дней, они освобождают все эти корабли от платежей. Американцы вроде бы ставят под сомнение такую позицию Ирана», — подчеркнул Михаил Ульянов.

По словам российского дипломата, сейчас идет очень много противоречивой информации, причем «не всегда разберешь», какой части можно верить.

Постпред России при международных организациях в Вене добавил, что страны ОПЕК очень обеспокоены тем, что происходит с Ормузским проливом. Он добавил, что накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречался с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

«Была хорошая беседа — у нас вообще отношения позитивные. И озабоченности со стороны собеседника прозвучали. Мерилом для оценки того, что происходит, служат ежемесячные доклады ОПЕК и годовые доклады. Аналитики у этой организации довольно сильные», — отметил собеседник RTVI.

Он напомнил, что ближайший доклад будет 13 июля, в котором, вероятно, будут содержаться официальные оценки того, как повлияло подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании на ситуацию на мировом рынке нефти и в Ормузском проливе.