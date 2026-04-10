Пакистанские, российские и китайские суда не платят Ирану за проход через Ормузский пролив. Об этом посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи рассказал в специальном интервью RTVI.

«Нет, насколько я понимаю, Китай, Пакистан и Россия — все их суда проходят по каналу без уплаты пошлины», — сказал Файсал Ниаз Тирмизи.

По словам дипломата, Пакистан выступает за то, чтобы проход через Ормузский пролив был свободным для всех.

В конце марта посол России в Иране Алексей Дедов сообщил в интервью RTVI, что российские суда могут проходить через Ормузский пролив после согласования вопросов безопасности с Тегераном. «Находимся в постоянном контакте с иранскими властями по вопросам безопасного пересечения Ормузского пролива», — подчеркнул Дедов.

После того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, Исламская республика фактически закрыла проход через Ормузский пролив. Позже Иран частично открыл судоходство для Индии, Ирака, Пакистана, Китая и России.

Также сообщалось, что Тегеран решил брать плату за проход через Ормузский пролив. Официально же власти Ирана заявляли, что готовят принципиально новый режим администрирования канала, и судоходство нужно будет согласовывать с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня сроком на две недели. 11 апреля в Пакистане должны состояться переговоры американской и иранской делегаций.