Российские суда могут проходить через Ормузский пролив после согласования вопросов безопасности с Ираном. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов.

«Находимся в постоянном контакте с иранскими властями по вопросам безопасного пересечения Ормузского пролива. Партнеры заверили нас в том, что проблем с пропуском отечественных судов нет, они могут проходить после согласования вопросов безопасности с иранской стороной», — рассказал посол.

После начала войны на Ближнем Востоке Иран фактически закрыл проход по Ормузскому проливу — через него идет около 20% всей нефти и сжиженного природного газа. На фоне глобального дефицита в мире начали расти цены на энергоресурсы.

При этом 25 марта Тегеран все же открыл судоходство для «дружественных» государств — Индии, Ирака, Пакистана, Китая и России. До этого президент США Дональд Трамп выдвинул Исламской республике ультиматум, призвав открыть проход через Ормуз для всех.

31 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила: Трамп готов завершить военную операцию против Ирана, даже если пролив останется практически закрытым.

Также в своей соцсети Truth Social американский лидер написал, что Соединенные Штаты больше не будут помогать странам, которые испытывают дефицит топлива из-за ситуации вокруг Ормуза.