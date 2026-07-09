В России представили дрон-перехватчик «Малютка», оформленный в розовом цвете и с изображением персонажа Hello Kitty. Гендиректор компании «Хэлло Китти Рус» Роман Фадеев в беседе с RTVI предположил, что японская Sanrio, которой принадлежит бренд Hello Kitty, вряд ли будет оспаривать использование изображения в суде.

Беспилотник был показан на выставке «Дрон Экспо — 2026» в Казани. По данным разработчиков, аппарат предназначен для поражения небольших воздушных целей, в том числе дронов.

«Малютка» оснащена системой автоматического захвата цели на расстоянии до 1 км. Перехватчик может нести боевую часть массой до 300 г. Дальность полета заявлена на уровне до 12 км, максимальная скорость — до 250 км/ч, скорость барражирования — до 140 км/ч.

Фадеев сказал RTVI, что у «Хэлло Китти Рус» сейчас нет лицензии на использование товарного знака Hello Kitty.

«В связи с санкциями сейчас в России товарный знак Hello Kitty, по-моему, не охраняется. У нас лицензии, по крайней мере, нет на данный момент. Не выдавалось и, скорее всего, не охраняется», — сказал он.

По мнению собеседника RTVI, Sanrio вряд ли будет предъявлять претензии из-за изображения персонажа на дроне.

«Нет, потому что японцы на данный момент в связи с санкциями не работают в России. По крайней мере, компания Sanrio не работает», — ответил Фадеев на вопрос, планирует ли японская компания оспаривать использование товарного знака в судебном порядке.

Персонажа Hello Kitty создала в 1974 году дизайнер Sanrio Юко Симицу. Впервые изображение белой кошечки с красным бантом появилось год спустя — на виниловом кошельке. Симицу покинула Sanrio в 1976 году, однако придуманный ею образ стал главным символом компании.

Hello Kitty считается одним из самых узнаваемых персонажей японской поп-культуры и самым успешным брендом Sanrio. За полвека ее изображение появилось на десятках тысяч товаров — от канцелярии и одежды до бытовой техники. С персонажем также связаны тематические парки, мультсериалы и другие медиапроекты; полнометражный фильм о Hello Kitty планируется выпустить в 2028 году.