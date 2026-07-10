NASA располагает снимками неопознанных объектов, которые невозможно объяснить с научной точки зрения. Об этом заявил глава агентства Джаред Айзекман в интервью Fox News.

Он подтвердил, что некоторые объекты на архивных изображениях не поддаются идентификации, однако воздержался от гипотез об их внеземном происхождении.

«У нас есть снимки — и это то, к чему президент [США Дональд] Трамп относится очень прогрессивно, — по которым мы на основании имеющихся данных не знаем, что это такое», — сказал он в эфире подкаста 30 июня.

При этом Айзекман выразил уверенность в том, что человечество в обозримом будущем придет к выводу о существовании жизни за пределами Земли.

«Я думаю, есть очень реальная возможность, что мы придем к выводу при нашей жизни, что, возможно, жизнь есть повсюду», — добавил он.

Ранее NASA официально отрицало наличие доказательств внеземного происхождения НЛО, а в докладе независимой группы экспертов, опубликованном в 2023 году, говорилось о необходимости сбора дополнительных данных для понимания некоторых необъяснимых явлений.

Айзекман, который до назначения главой NASA был известным предпринимателем и пилотом, совершил два частных космических полета на кораблях SpaceX. В 2021 году он возглавил миссию Inspiration4 — первый в истории полностью гражданский полет на орбиту Земли.

Айзекман также рассказал о процессе рассекречивания файлов по неопознанным аномальным явлениям (UAP), который активизировался при администрации Трампа в рамках системы PURSUE.

«Мы действительно держали многое из этого в тайне, а президент сказал: “Зачем? Выложите это. У нас нет времени это изучать. Пусть другие скажут нам, что это такое”», — пояснил глава NASA.

Он отметил, что, хотя у агентства есть снимки неопознанных объектов, доказательств существования разбившихся инопланетных кораблей или тел пришельцев пока не обнаружено.

Вместе с тем Айзекман предположил, что NASA может получить доказательства наличия жизни на Марсе, который находится на расстоянии примерно 400 млн км от Земли.

«У нас есть образцы с Марса. Если мы их вернем [оттуда], есть очень высокая вероятность, что они укажут на то, что когда-то на Марсе существовала по крайней мере микробная жизнь», — заявил руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что его личный интерес к этой теме огромен, поскольку поиск ответа на вопрос «Одни ли мы?» лежит в основе миссии NASA.

Пентагон уже опубликовал несколько партий данных и изображений в рамках президентской инициативы по рассекречиванию материалов об UAP (неопознанных аномальных явлениях). Система PURSUE, запущенная при Трампе, представляет собой общегосударственный механизм для обнародования засекреченных ранее файлов об аномальных явлениях.

Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE) — Президентская система рассекречивания и отчетности по случаям встреч с неопознанными аномальными явлениями

В июне этого года в рамках этой программы были обнародованы десятки новых документов. Несмотря на активность в этой сфере, пока ни один из обнародованных материалов не предоставил окончательных доказательств существования внеземной жизни.

В 2022 году Пентагон создал специальный офис All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) для координации работы по сбору и анализу сообщений о неопознанных аномальных явлениях.

Согласно опубликованному в ноябре 2024 года отчету этого офиса, на тот момент было рассмотрено более 1600 сообщений о UAP, однако ни в одном случае не было найдено доказательств внеземного происхождения объектов. При этом значительная часть зафиксированных явлений остается необъясненной из-за недостатка качественных данных.